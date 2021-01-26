Увольнение Лэмпарда, долги Барселоны, новичок Десны. Главные новости за 25 января
А также цена на Яремчука и победа Тоттенхэма
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 25 января
Челси уволил главного тренера
Руководство лондонского клуба потеряло доверие к Фрэнку, который возглавлял аристократов с 2019-го года. Под его руководством "Челси" занял четвертое место в прошлом сезоне, неплохо стартовал в текущем, но в последнее время результаты заметно ухудшились. По данным СМИ, лондонский клуб предложил контракт бывшему тренеру "Боруссии" и ПСЖ Томасу Тухелю. Назначение ожидается в ближайшее время.
Стало известно, сколько Барселона должна за игроков
Испанские СМИ сообщили, сколько еще денег должен каталонский клуб за купленных игроков. Известно, что "Барселоне" нужно закрыть еще 19 переходов. Сумма ближайших краткосрочных выплат – 126 млн, долгосрочных – 194 млн. В частности, "Барселона" должна еще 40 млн за Коутиньо, а за де Йонга - 48. В то же время другие клубы должны каталонцам в целом 58 млн евро.
Гент отказывается продавать Яремчука
По информации бельгийских СМИ, "Рома" сделала предложение "Генту" по украинскому форварду в размере 12 млн евро. Однако бельгийский клуб хочет получить гораздо больше, сообщается, что "Гент" готов отпустить Романа, если сумма будет не менее 20 млн. Интересно, что 30% от суммы потенциального трансфера получит киевское "Динамо".
Днепр-1 выиграл первый матч на сборах, Десна проиграла
Команда Игора Йовичевича встречалась с сербскими "Чукарички" и забила два мяча, при этом сохранив свои ворота на замке. Дублем отметился форвард Артем Довбык. Свой первый матч на сборах сыграла "Десна" - соперником команды Александра Рябоконя стал белградский "Партизан". Черниговцы уступили 0:1.
Десна арендовала капитана динамовской молодежки
21-летний Богдан Билошевский до конца 2021-го года будет выступать на правах аренды за черниговскую команду. Правда, в "Динамо" есть возможность забрать игрока досрочно летом. Добавим, что в текущем сезоне хавбек принял участие в десяти матчах команды U-21, в которых забил два мяча. Также известно, что "Десна" просматривает 21-летнего румынского защитника Константина Диму из "Астры".
Тоттенхэм вышел в следующий раунд Кубка
Шпоры в рамках четвертого раунда встречались с "Уикомом". Команда Моуриньо пропустила первой в середине первого тайма, но перед свистком на перерыв Бэйл восстановил равновесие. Ничейный счет держался на табло до 86-й минуты, а затем "Уиком" не выдержал давления и пропустил еще трижды от Винкса и Ндомбеле (дважды). В 1/8 финала "Тоттенхэм" встретится с победителем пары "Борнмут" - "Кроули".
Атлетик отпраздновал взятие Суперкубка разгромом
В последнем матче 20-го тура баски принимали "Хетафе". Хозяева пропустили уже на первой минуте, но в ответ забили пять мячей. Дублем отметился Рауль Гарсия, также свои фамилии в протоколы записали Альварес, Беренгера и Де Маркос. Победа позволила "Атлетику" подняться на девятую строчку в турнирной таблице.
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