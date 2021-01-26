Увольнение Лэмпарда, долги Барселоны, новичок Десны. Главные новости за 25 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 25 января

Руководство лондонского клуба потеряло доверие к Фрэнку, который возглавлял аристократов с 2019-го года. Под его руководством "Челси" занял четвертое место в прошлом сезоне, неплохо стартовал в текущем, но в последнее время результаты заметно ухудшились. По данным СМИ, лондонский клуб предложил контракт бывшему тренеру "Боруссии" и ПСЖ Томасу Тухелю. Назначение ожидается в ближайшее время.

Испанские СМИ сообщили, сколько еще денег должен каталонский клуб за купленных игроков. Известно, что "Барселоне" нужно закрыть еще 19 переходов. Сумма ближайших краткосрочных выплат – 126 млн, долгосрочных – 194 млн. В частности, "Барселона" должна еще 40 млн за Коутиньо, а за де Йонга - 48. В то же время другие клубы должны каталонцам в целом 58 млн евро.

По информации бельгийских СМИ, "Рома" сделала предложение "Генту" по украинскому форварду в размере 12 млн евро. Однако бельгийский клуб хочет получить гораздо больше, сообщается, что "Гент" готов отпустить Романа, если сумма будет не менее 20 млн. Интересно, что 30% от суммы потенциального трансфера получит киевское "Динамо".

Команда Игора Йовичевича встречалась с сербскими "Чукарички" и забила два мяча, при этом сохранив свои ворота на замке. Дублем отметился форвард Артем Довбык. Свой первый матч на сборах сыграла "Десна" - соперником команды Александра Рябоконя стал белградский "Партизан". Черниговцы уступили 0:1.

21-летний Богдан Билошевский до конца 2021-го года будет выступать на правах аренды за черниговскую команду. Правда, в "Динамо" есть возможность забрать игрока досрочно летом. Добавим, что в текущем сезоне хавбек принял участие в десяти матчах команды U-21, в которых забил два мяча. Также известно, что "Десна" просматривает 21-летнего румынского защитника Константина Диму из "Астры".

Шпоры в рамках четвертого раунда встречались с "Уикомом". Команда Моуриньо пропустила первой в середине первого тайма, но перед свистком на перерыв Бэйл восстановил равновесие. Ничейный счет держался на табло до 86-й минуты, а затем "Уиком" не выдержал давления и пропустил еще трижды от Винкса и Ндомбеле (дважды). В 1/8 финала "Тоттенхэм" встретится с победителем пары "Борнмут" - "Кроули".

В последнем матче 20-го тура баски принимали "Хетафе". Хозяева пропустили уже на первой минуте, но в ответ забили пять мячей. Дублем отметился Рауль Гарсия, также свои фамилии в протоколы записали Альварес, Беренгера и Де Маркос. Победа позволила "Атлетику" подняться на девятую строчку в турнирной таблице.