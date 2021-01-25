Днепр-1 добыл свою первую победу в Турции

" Днепр-1 " провел свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В понедельник 25 января днепряне сыграли с сербским клубом "Чукарички".

Начало поединка вышло относительно равным, но счет открыла украинская команда – Пихаленок с углового покатил низом в штранфую и Довбик вколотил мяч в сетку. Ну а в концовке тайма Довбик оформил дубль с пенальти после игры рукой одного из игроков сербской команды.

После перерыва сербы заиграли активнее, пошли в атаку, в то время как "Днепр-1" искал свои контрмометы. Впрочем, до голов дело не дошло, и матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Йовичевича.

Первая победа Днепра-1 в Турции.

"Днепр-1" - "Чукарички" (Белград, Сербия) 2:0

Голы: Довбик (23, 45, с пенальти).

"Днепр-1": 23. Сарнавский (Зновенко, 46), 17. Тейлор, 39. Сваток, 15 Логинов, 24 Дубинчак, 97. Игнатенко, 76 Пихальонок, 29. Назаренко, 8. Когут, 54 Домарацький, 7. Довбик.

"Днепр1" с 59 минуты: 2. Сафронов, 22 Дуглас. 3. Адамюк, 11 Цуриков, 20. Ди Франко, 44 Батагов, 14 Ярмолюк, 10 Булеца, 53. Соловьев, 9. Хобленко.