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Днепр-1 добыл свою первую победу в Турции
Днепряне обыграли сербский клуб Чукарички
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Начало поединка вышло относительно равным, но счет открыла украинская команда – Пихаленок с углового покатил низом в штранфую и Довбик вколотил мяч в сетку. Ну а в концовке тайма Довбик оформил дубль с пенальти после игры рукой одного из игроков сербской команды.
После перерыва сербы заиграли активнее, пошли в атаку, в то время как "Днепр-1" искал свои контрмометы. Впрочем, до голов дело не дошло, и матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Йовичевича.
Первая победа Днепра-1 в Турции.
"Днепр-1" - "Чукарички" (Белград, Сербия) 2:0
Голы: Довбик (23, 45, с пенальти).
"Днепр-1": 23. Сарнавский (Зновенко, 46), 17. Тейлор, 39. Сваток, 15 Логинов, 24 Дубинчак, 97. Игнатенко, 76 Пихальонок, 29. Назаренко, 8. Когут, 54 Домарацький, 7. Довбик.
"Днепр1" с 59 минуты: 2. Сафронов, 22 Дуглас. 3. Адамюк, 11 Цуриков, 20. Ди Франко, 44 Батагов, 14 Ярмолюк, 10 Булеца, 53. Соловьев, 9. Хобленко.
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