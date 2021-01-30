В Италии вышла книга о Валерии Лобановском
Итальянцы также чтят экс-тренера "Динамо"
В Италии вышла книга об одном из самых влиятельных тренеров в истории Валерии Лобановском.
Книга вышла под названием "Закон полковника. По стопам Валерия Лобановского". Автором работы стал Данило Крепальди.
Книга прослеживает всю жизнь легендарного футбольного тренера, используя важные свидетельства его современников, анализируя его тренерскую концепцию, но прежде всего показывая его, как педагога и человека.
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