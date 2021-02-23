Паспорт игрока Динамо, сборная "ЛНР" и языковой скандал. Главные новости за 22 февраля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЯзыковой скандал в УПЛ, победы Днепра-1, Ювентуса и Севильи. Главные новости за 22 февраля
Решение футболиста "Динамо" выступать за сборную другой страны, инцидент с удалением тренера "Львова", но и это не все наши новости на сегодня. Турнир в оккупированной Абхазии с участием украинских игроков, заявка "Реала" без лидеров на матч с "Аталантой" и результаты поединков дня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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