Паспорт игрока Динамо, сборная "ЛНР" и языковой скандал. Главные новости за 22 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Решение футболиста "Динамо" выступать за сборную другой страны, инцидент с удалением тренера "Львова", но и это не все наши новости на сегодня. Турнир в оккупированной Абхазии с участием украинских игроков, заявка "Реала" без лидеров на матч с "Аталантой" и результаты поединков дня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.