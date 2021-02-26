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Омбудсмен: Пресс-конференции Шахтера с переводом на русский язык - это тоже нарушение языкового закона

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(3 голосов)

Омбудсмен по защите государственного языка дал пояснения по языковому закону

Омбудсмен: Пресс-конференции Шахтера с переводом на русский язык - это тоже нарушение языкового закона

Новина українською

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь дал пояснения относительно языкового скандала, который вспыхнул после матча УПЛ "Львов" – "Колос".

Напомним, что на 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.

"Проведение спортивных соревнований обязательны с использованием государственного языка. Эта норма закона стала действовать еще в прошлом году. Поэтому я и сделал обращение по инциденту к Андрею Павелко. Но до конца неизвестно, что произошло.

Недавно проводилась пресс-конференция "Шахтера" с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предусматривает перевод на негосударственный язык без согласия сторон. Тренеры могут выступать на разных языках, но вы как граждане Украины имеете право получать информацию на государственном языке.

Украинский спорт должен быть украиноязычным по умолчанию. Поэтому судьи должны общаться на украинском языке. По этому вопросу было обращение тренера "Львова". Про другие такие обращения нам неизвестно.

Я считаю, что нарушение этого закона – это нарушение прав человека. Поэтому тот, кто не дает качественных условий относительно украинского языка – тот нарушитель. Это доказано и нашей работой, и если нужно – судом", - сказал Креминь.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Николай Кривоносов Виталий Шумский УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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Семеон (Одесса)
27.02.2021 в 00:19
Б....я, кто-нибудь что-то понял из этого текста? Кто кому и что сказал и на каком языке? А если на английском, тоже пи....с?
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+1
-1
football_soccer (Украина)
27.02.2021 в 00:07
надзвичайно іронічно, що назва посади, "людини з захисту державної мови" це слово іншомовного походження -- обмудсмен. Омбудсмен що це взагалі таке? Ось це так КЕЙС тут в нас. Звичайно мій комментар це вже якийсь ЛОНГРІД , поки писав , аж СМУЗІ пролив на ПАНКЕЙК. хе хе хе . Омбудсмен )))Если этому бла-бламэну так хочется до кого-то докопаться, пусть до Вовки зеленского зайдет, вот уж кто ни слова на родном языке ни бум бум, так це наш шановний пан президент
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+1
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
26.02.2021 в 23:52
Оо, мовный надзиратель голос подал. Отлетай, неинтересен! "Украинский спорт должен по умолчанию...". Я бы сказал, что ты должен делать по умолчанию
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+1
-2
янковский ян (Запорожье)
26.02.2021 в 23:36
Закусились хорошо
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
26.02.2021 в 23:25
Ну от: нарешті офіційні роз'яснення персонально для тих, хто тут вважав, що Шумський не мав права вимагати спілкування українською.
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+4
-2
Oлeкcин (Н.)
26.02.2021 в 23:35
"Я считаю" - слабовато звучит как для официйных розъяснень. Кремень недоволен - пусть подает в суд, и суд вынесет решение, кто кого какой мовой посылать должен.
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+3
-2


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