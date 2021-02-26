Омбудсмен: Пресс-конференции Шахтера с переводом на русский язык - это тоже нарушение языкового закона
Омбудсмен по защите государственного языка дал пояснения по языковому закону
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь дал пояснения относительно
Напомним, что на 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.
"Проведение спортивных соревнований обязательны с использованием государственного языка. Эта норма закона стала действовать еще в прошлом году. Поэтому я и сделал обращение по инциденту к Андрею Павелко. Но до конца неизвестно, что произошло.
Недавно проводилась пресс-конференция "Шахтера" с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предусматривает перевод на негосударственный язык без согласия сторон. Тренеры могут выступать на разных языках, но вы как граждане Украины имеете право получать информацию на государственном языке.
Украинский спорт должен быть украиноязычным по умолчанию. Поэтому судьи должны общаться на украинском языке. По этому вопросу было обращение тренера "Львова". Про другие такие обращения нам неизвестно.
Я считаю, что нарушение этого закона – это нарушение прав человека. Поэтому тот, кто не дает качественных условий относительно украинского языка – тот нарушитель. Это доказано и нашей работой, и если нужно – судом", - сказал Креминь.
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