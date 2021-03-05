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Игроки Олимпика навестили Евгения Цымбалюка после операции

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Хавбек был успешно прооперирован

Игроки Олимпика навестили Евгения Цымбалюка после операции

Фото- olimpik.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк был прооперирован в одной из клиник Киева в среду, 3 марта.

Операция прошла успешно.

А 4 марта, олимпийцы проведали своего товарища в больнице. Теперь у Жени впереди период восстановления, который по предварительным данным займёт около трёх месяцев.

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Напомним, что в матче 16-го тура УПЛ против "Миная" полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил травму. Хавбека увезли со стадиона прямо в больницу.

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В статье: Олимпик (Донецк) Евгений Цымбалюк
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Источник:
ФК Олимпик

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