Игроки Олимпика навестили Евгения Цымбалюка после операции

Полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк был прооперирован в одной из клиник Киева в среду, 3 марта.

Операция прошла успешно.

А 4 марта, олимпийцы проведали своего товарища в больнице. Теперь у Жени впереди период восстановления, который по предварительным данным займёт около трёх месяцев.

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Напомним, что в матче 16-го тура УПЛ против "Миная" полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил травму. Хавбека увезли со стадиона прямо в больницу.