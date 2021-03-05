Игроки Олимпика навестили Евгения Цымбалюка после операции
Хавбек был успешно прооперирован
Фото- olimpik.com.ua
Полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк был прооперирован в одной из клиник Киева в среду, 3 марта.
Операция прошла успешно.
А 4 марта, олимпийцы проведали своего товарища в больнице. Теперь у Жени впереди период восстановления, который по предварительным данным займёт около трёх месяцев.
Напомним, что в матче 16-го тура УПЛ против "Миная" полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил травму. Хавбека увезли со стадиона прямо в больницу.
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Источник:ФК Олимпик
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