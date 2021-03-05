Динамовский Бес: Владимир Бессонов отмечает День рождения
Сегодня ему 63 года
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Владимир Васильевич Бессонов родился 5 марта 1958 года в Харькове. Советский футболист, украинский футбольный тренер, мастер спорта СССР международного класса (1977), заслуженный мастер спорта СССР (1986). Окончил Киевский институт физкультуры.
Почти всю игровую карьеру Бессонов провел в "Динамо" (за основу "Металлиста" он не сыграл, за "Маккаби" провел меньше десятка матчей). В составе киевлян: 6-кратный чемпион СССР, 5-кратный обладатель Кубка и 3-кратный Суперкубка страны, Обладатель Кубка обладателей Кубка, финалист Суперкубка УЕФА.
За сборную СССР сыграл 79 матчей и забил 4 гола.
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