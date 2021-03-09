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Бразильский нападающий попал в сферу интересов Шахтера - источник

Общие новости
(1 голосов)

Также им интересуется ряд европейских клубов

Бразильский нападающий попал в сферу интересов Шахтера - источник

Фото: Santos FC/ Ivan Storti

Новина українською

"Шахтер" интересуется возможностью подписания 19-летнего центрального нападающего "Сантоса" Кайо Жорже. Об этом сообщает Сalciomercato.it.

У молодого игрока в конце нынешнего года истекает контракт с клубом, а договориться о новой сделке у сторон не получается.

Поэтому футболистом активно интересуются многие европейские клубы, в том числе и украинский клуб. Кроме "Шахтера", интерес к Кайо проявляют "Интер", "Ювентус", "Арсенал", "Аякс", "Челси", "Лион", а также "Марсель".

В составе "Сантоса" во всех турнирах Жорже провел 29 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и одной голевой передачью.

Портал Transfermarket оценивает 19-ти летнего футболиста в 12 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сантос (Бразилия) Кайо Жорже
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Источник:
Сalciomercato.it

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Комментарии (1)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
09.03.2021 в 15:53
" и одной голевой передачью" - у вас шо то с падежОв ув. редакция)
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