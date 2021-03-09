Бразильский нападающий попал в сферу интересов Шахтера - источник

"Шахтер" интересуется возможностью подписания 19-летнего центрального нападающего "Сантоса" Кайо Жорже. Об этом сообщает Сalciomercato.it.

У молодого игрока в конце нынешнего года истекает контракт с клубом, а договориться о новой сделке у сторон не получается.

Поэтому футболистом активно интересуются многие европейские клубы, в том числе и украинский клуб. Кроме "Шахтера", интерес к Кайо проявляют "Интер", "Ювентус", "Арсенал", "Аякс", "Челси", "Лион", а также "Марсель".

В составе "Сантоса" во всех турнирах Жорже провел 29 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и одной голевой передачью.

Портал Transfermarket оценивает 19-ти летнего футболиста в 12 миллионов евро.