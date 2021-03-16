Вызов в сборную для игрока Миная, успехи Кумана и Клоппа. Главные новости за 15 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Результаты матчей Первой Лиги Украины, чемпионатов Испании и Бельгии, но и это не все наши новости на сегодня. Украинцы сыграли в важном поединке между "Гентом" и "Брюгге", "Олимпик" обратился в КДК УАФ, чтобы проверить факты неспортивного поведения Лучи, а нападающий "Миная" получил вызов в сборную Азербайджана. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.