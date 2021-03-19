Денисов: Снятие ареста с эмблемы Металлиста - первый шаг по реинкарнации клуба
Дело потихоньку продвигается
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о
"Сейчас арест сняли с эмблемы. Если Ярославский декларировал возращение "Металлиста", без эмблемы это представляется сложно. Это первый шаг Александра Владиленовича по реинкарнации "Металлиста".
Земля под полями на базе в Высоком на балансе города, другая часть на облсовете, сдавая в аренду частным структурам. Я не могу сказать, что это дерибан, но лайт-версия мародерства какая-то присутствует.
Сейчас это нужно собрать и передать громаде Харькова, чтобы развивать инфраструктуру. Можно увидеть в интернете, во что превратилась инфраструктура "Металлиста", - сказал Денисов.
Напомним, что ранее Ярославский заявлял о желании вернуться и вернуть старые цвета, символику "Металлиста".
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