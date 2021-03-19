Денисов: Снятие ареста с эмблемы Металлиста - первый шаг по реинкарнации клуба

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о снятии ареста с некоторых активов харьковского клуба.

"Сейчас арест сняли с эмблемы. Если Ярославский декларировал возращение "Металлиста", без эмблемы это представляется сложно. Это первый шаг Александра Владиленовича по реинкарнации "Металлиста".

Земля под полями на базе в Высоком на балансе города, другая часть на облсовете, сдавая в аренду частным структурам. Я не могу сказать, что это дерибан, но лайт-версия мародерства какая-то присутствует.

Сейчас это нужно собрать и передать громаде Харькова, чтобы развивать инфраструктуру. Можно увидеть в интернете, во что превратилась инфраструктура "Металлиста", - сказал Денисов.