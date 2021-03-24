Благотворительный матч киевского и бухарестского Динамо находится под угрозой срыва

Благотворительный товарищеский матч двух динамовских команд, Киева и Бухареста, который должен состояться в столице Украины 27 марта, находится под угрозой срыва.

Виной всему – коронавирус. Как сообщают румынские СМИ, несколько игроков бухаресткой команды заразились COVID-19 и поэтому проведение матча находится под большим вопросом.

В румынском клубе данную информацию пока не комментируют. Окончательное решение по матчу должно быть принято после того, как 25 марта весь состав команды сдаст тесты на коронавирус.

Напомним, что данный матч был организован при непосредственном участии главного тренера киевлян Мирчи Луческу, который хочет улучшить финансовое положение своей бывшей команды, которая из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон.