Клуб УПЛ объявил о создании женской команды
Главным тренером будет Елена Кудзиева
Фото: СК Днепр-1
СК "Днепр-1" объявил о создании женской команды в соответствии с требованиями аттестации клубов Украинской Премьер-лиги.
Главным тренером новой команды будет Елена Кудзиева. Она также возглавляет женскую сборную Украины U-15.
"Мы очень рады, что есть возможность возродить традиции женского футбола в городе - у нас были команды высшей лиги как в футзале, так и в большом футболе. В наших планах не только развитие взрослой команды, но и детских групп, которые будут составлять резерв.
Будем комплектовать команду в основном собственными игроками. Для этого участвуем в таких турнирах среди девушек и тремя возрастными группами заявились на чемпионат Украины", - сказала Кудзиева.
Что касается непосредственно женской команды СК "Днепр-1", то она полна желания начать уже в ближайшее время подготовку к чемпионату Украины. В нем она будет стартовать уже в следующем сезоне.
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