Клуб УПЛ объявил о создании женской команды

СК "Днепр-1" объявил о создании женской команды в соответствии с требованиями аттестации клубов Украинской Премьер-лиги.

Главным тренером новой команды будет Елена Кудзиева. Она также возглавляет женскую сборную Украины U-15.

"Мы очень рады, что есть возможность возродить традиции женского футбола в городе - у нас были команды высшей лиги как в футзале, так и в большом футболе. В наших планах не только развитие взрослой команды, но и детских групп, которые будут составлять резерв.

Будем комплектовать команду в основном собственными игроками. Для этого участвуем в таких турнирах среди девушек и тремя возрастными группами заявились на чемпионат Украины", - сказала Кудзиева.