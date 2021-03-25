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Клуб УПЛ объявил о создании женской команды

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Главным тренером будет Елена Кудзиева

Клуб УПЛ объявил о создании женской команды

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

СК "Днепр-1" объявил о создании женской команды в соответствии с требованиями аттестации клубов Украинской Премьер-лиги.

Главным тренером новой команды будет Елена Кудзиева. Она также возглавляет женскую сборную Украины U-15.

"Мы очень рады, что есть возможность возродить традиции женского футбола в городе - у нас были команды высшей лиги как в футзале, так и в большом футболе. В наших планах не только развитие взрослой команды, но и детских групп, которые будут составлять резерв.

Будем комплектовать команду в основном собственными игроками. Для этого участвуем в таких турнирах среди девушек и тремя возрастными группами заявились на чемпионат Украины", - сказала Кудзиева.

Что касается непосредственно женской команды СК "Днепр-1", то она полна желания начать уже в ближайшее время подготовку к чемпионату Украины. В нем она будет стартовать уже в следующем сезоне.

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В статье: СК Днепр-1 Елена Кудзиева
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Источник:
СК Днепр-1

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