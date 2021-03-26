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Гельзин сообщил, что не явится на заседание КДК УАФ, так как у него COVID-19

Общие новости
(1 голосов)

Возможно, показание он будет давать онлайн

Гельзин сообщил, что не явится на заседание КДК УАФ, так как у него COVID-19

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

26 марта пройдет заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, где будут рассматривать поведение президента "Олимпика" Владислава Гельзина после скандального матча против "Шахтера".

Однако, Гельзин не сможет приехать по состоянию здоровья. По информации Профутбол, президент донецкого клуба прислал УАФ документ, где подтверждается его положительный тест на COVID-19.

На заседание планировалось рассмотреть его поведение после матча "Олимпик" - "Шахтер", когда он ворвался в судейскую комнату и нецензурно высказывался в прямом эфире каналов Футбол.

Отмечается, что возможно, показание он будет давать онлайн.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (2)
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sergkir
26.03.2021 в 07:51
Сначала нужно разогнать эту шайку с УАФ, а потом разбираться с Гельзиным!!!
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.03.2021 в 08:11
и кто её будет "разгонять"? Павелко? Или другой "орган"?
Ответить
+2
0


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