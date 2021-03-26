Гельзин сообщил, что не явится на заседание КДК УАФ, так как у него COVID-19

26 марта пройдет заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, где будут рассматривать поведение президента "Олимпика" Владислава Гельзина после скандального матча против "Шахтера".

Однако, Гельзин не сможет приехать по состоянию здоровья. По информации Профутбол, президент донецкого клуба прислал УАФ документ, где подтверждается его положительный тест на COVID-19.

На заседание планировалось рассмотреть его поведение после матча "Олимпик" - "Шахтер", когда он ворвался в судейскую комнату и нецензурно высказывался в прямом эфире каналов Футбол.

Отмечается, что возможно, показание он будет давать онлайн.