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Стало известно, какое наказание понесет Гельзин за свои оскорбления - источник

Общие новости
(2 голосов)

Ему присудят большой денежный штраф и условное наказание

Стало известно, какое наказание понесет Гельзин за свои оскорбления - источник

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Заседание КДК УАФ по скандалу Владислава Гельзина, на котором должны были сегодня рассматривать поведение президента после скандального матча против "Шахтера", не состоится.

Гельзин предоставил документы, которые подтверждают заражение коронавирусом. Отметим, что ему грозило пожизненное отстранение от футбола.

По информации Meta-ratings, УАФ не будет применять самые суровые санкции к президенту "Олимпика". Скорее всего, Гельзину присудят большой денежный штраф и условное наказание.

Напомним, что Владислав Гельзин после матча с "Шахтером" в прямом эфире каналов Футбол обматерил судей и главу арбитров Украины Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
26.03.2021 в 15:02
Ну коль не пожизненное. Значит свою вину чувствуют)
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