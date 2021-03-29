Обидный паритет Украины, переход Лунина и рекорд Второй лиги. Главные новости за 28 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Тяжелый второй поединок отбора на ЧМ-2022 для Украина, а также остальные результаты матчей квалификации на форум, но и это не все наши новости на сегодня. Украинский голкипер мадридского "Реала" заинтересовал "Гранаду". Харьковский "Металл" принимал черкасский "Днепр" – казалось бы, ничего такого, но нет. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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