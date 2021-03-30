  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамовское сердце и лучший ученик Лобановского: сегодня отмечает День рождения Алексей Михайличенко
В тренде

Динамовское сердце и лучший ученик Лобановского: сегодня отмечает День рождения Алексей Михайличенко

Общие новости
(1 голосов)

Поздравляем!

Динамовское сердце и лучший ученик Лобановского: сегодня отмечает День рождения Алексей Михайличенко

Фото: UEFA / Автор – неизвестен

Новина українською

Алексей Александрович Михайличенко родился 30 марта 1963 года в Киеве. Советский и украинский полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. Защищал цвета сборной СССР, киевского "Динамо", "Сампдории" и "Рейнджерс". После окончания игровой карьеры – тренер и функционер.

Михайличенко – олимпийский чемпион в составе сборной СССР на играх 1988 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.

Читайте такжеМихайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня

В "Динамо" он трижды брал чемпионат СССР, Кубок страны, Кубок обладателей Кубков, Суперкубок УЕФА как игрок. В качестве тренера выигрывал чемпионат Украины, Кубок страны и Суперкубок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
30.03.2021 в 11:32
ВОТ, КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ТРЕНЕРОМ Динамо!!!Пусть не всё получилось у него,но надо дать время!Луческу пенсионер и пора к семье, в Румынию!Алексей ученик Лобановского,он ДОЛЖЕН продолжить линию Лобановского,обязан!!!ЛЁША,БУДЬ НАСТЫРНЕЕ И СМЕЛЕЕ,такова жизнь!!!Удачи тебе и здоровья!!!
Ответить
0
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
30.03.2021 в 11:04
С днем рождения, Алексей! Мои наилучшие пожелания! Футбольный кумир моей юности.
Ответить
+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.03.2021 в 10:43
чемпион Италии и Шотландии. Один из лучших игроков в истории Динамо Киев!!!
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 10:30
С днюхой, Лёша! Ты самый лучший из всех "сердец" Мы все ждём твоего возвращения!
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...