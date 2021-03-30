Динамовское сердце и лучший ученик Лобановского: сегодня отмечает День рождения Алексей Михайличенко
Поздравляем!
Фото: UEFA / Автор – неизвестен
Алексей Александрович Михайличенко родился 30 марта 1963 года в Киеве. Советский и украинский полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. Защищал цвета сборной СССР, киевского "Динамо", "Сампдории" и "Рейнджерс". После окончания игровой карьеры – тренер и функционер.
Михайличенко – олимпийский чемпион в составе сборной СССР на играх 1988 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.
В "Динамо" он трижды брал чемпионат СССР, Кубок страны, Кубок обладателей Кубков, Суперкубок УЕФА как игрок. В качестве тренера выигрывал чемпионат Украины, Кубок страны и Суперкубок.
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