Мышиная возня на базе Черноморца

На протяжении многих десятилетий вторым домом для футболистов "Черноморца" была тренировочная база на 11-й станции Черноморской (ныне – Люстдорфской) дороги. На ней они находились большую часть своей одесской карьеры, проводя тренировки, заезды на предматчевый карантин и послематчевые восстановительные процедуры. За много лет старые корпуса базы стали обителью не только футболистов и тренеров, но и… мышей. Причем, мелких грызунов на ней было больше, чем людей на близлежащем жилмассиве Таирова.

Об этом до сих пор не без улыбки вспоминают выступавшие в разное время игроки "Черноморца". Юрий Букель и Дмитрий Парфенов, защищавшие цвета команды "моряков" в первой половине 90-х, поведели о том, как им приходилось делить комнату на базе с непрошенными гостями.

- Только заснешь – они начинают шуршать. Спать невозможно, - рассказывает Парфенов. - Мы с моим партнером по команде Юрой Букелем в номерах базы часто занимались тем, что их ловили. Да что мы - это делала вся команда! Для ловли мышей требовалось немного – пустая литровая банка, газета, пятикопеечная монета, кусочек сыра или колбасы. Технология поимки непрошенных гостей была таковой: на внутреннюю стенку банки прилепливался сыр или колбаса, затем эта стеклянная емкость аккуратно ставилась на расстеленную газету вверх дном на ребро пятака. Почуяв запах пищи, мышка пролазила внутрь банки, и встав на задние лапки, передними опиралась на ее стенку с целью достать наживку. Естественно, что банка от этого соприкосновения начинала шататься, монета падала и "дичь" оказывалась в стеклянной ловушке. После этого оставалось только аккуратно поднять газетку, которая снизу образовала заслон мыши, и – в унитаз! Конец печальный, но в борьбе с грызунами нам ничего другого не оставалось делать.

К счастью, в конце 90-х, когда уже была готова новая учебно-тренировочная база "Черноморца" в Совиньоне, куда одесская команда вскоре перебралась, подобной "мышиной возни" уже не было.