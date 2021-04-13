Юристы Ярославского работают над очищением бренда Металлист

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возвращением бренда "Металлиста" Александру Ярославскому.

"Сейчас идут консультации на уровне УАФ, УЕФА, ФИФА, как правильно построить шаги, чтобы получить чистый бренд. Потом будут решаться вопросы с долгами.

УЕФА очень заинтересован в этой ситуации. Он идет навстречу всем предложениям, которые предлагают юристы. УАФ тоже идет навстречу. Весь процесс контролирует Александр Ярославский", отметил Цыганык.