Юристы Ярославского работают над очищением бренда Металлист
Они ведут консультации с УАФ, УЕФА и ФИФА
Фото: dynamo.kiev.ua
Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возвращением бренда "Металлиста" Александру Ярославскому.
"Сейчас идут консультации на уровне УАФ, УЕФА, ФИФА, как правильно построить шаги, чтобы получить чистый бренд. Потом будут решаться вопросы с долгами.
УЕФА очень заинтересован в этой ситуации. Он идет навстречу всем предложениям, которые предлагают юристы. УАФ тоже идет навстречу. Весь процесс контролирует Александр Ярославский", отметил Цыганык.
Напомним, что ранее Ярославский заявил, что возвращение "Металлиста" произойдет в ближайшие недели-месяц.
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Источник:Цыганик LIVE на FootballHub
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Комментарии (6)
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