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Юристы Ярославского работают над очищением бренда Металлист

Общие новости
(3 голосов)

Они ведут консультации с УАФ, УЕФА и ФИФА

Юристы Ярославского работают над очищением бренда Металлист

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возвращением бренда "Металлиста" Александру Ярославскому.

"Сейчас идут консультации на уровне УАФ, УЕФА, ФИФА, как правильно построить шаги, чтобы получить чистый бренд. Потом будут решаться вопросы с долгами.

УЕФА очень заинтересован в этой ситуации. Он идет навстречу всем предложениям, которые предлагают юристы. УАФ тоже идет навстречу. Весь процесс контролирует Александр Ярославский", отметил Цыганык.

Напомним, что ранее Ярославский заявил, что возвращение "Металлиста" произойдет в ближайшие недели-месяц.

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В статье: Александр Ярославский Игорь Цыганык Металлист (Харьков)
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Комментарии (6)
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viajador (Лучеськ Великий)
13.04.2021 в 12:26
"Очистити бренд" - унікальний винахід. Це як повернути цноту чи народити від святого духа. Тільки в кримінальному утворенні Україна.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
13.04.2021 в 12:21
Смущает присутствиев новостных сайтах этого трутня(Цыганыка)
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+1
-2
ukatan (Харьковская обл.)
13.04.2021 в 12:00
"Сейчас идут консультации на уровне УАФ, УЕФА, ФИФА, как правильно построить шаги, чтобы получить чистый бренд. Потом будут решаться вопросы с долгами. --------------------------------- А наоборот не реальнее? Решить вопросы с долгами (что там их - каких-то 70 млн. долларов) - и получите чистый бренд.
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0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.04.2021 в 11:35
А потім з'явиться як завжди Наперсточник, і забере накращих гравців у Чмохтар.
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+1
0
sergio07 (Запоріжжя)
13.04.2021 в 10:49
А ще великий плюс в тому, що ці розмови ведуться і новини виникають саме зараз, коли про вибори мова не йде. Це вже дуже схоже на реальність.
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+3
0
atroxs (Харьков)
13.04.2021 в 10:20
Супер! Ждем возвращения нашего любимого МХ!
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+2
-1


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