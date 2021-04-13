Экс-футболист Динамо сменил клуб в Китае
Тамаш Кадар продолжит карьеру в "Тяньцзинь Тэда"
Динамо Киев
Венгерский центральный защитник Тамаш Кадар перешел из китайского клуба "Шаньдун Лунэн" в китайский клуб "Тяньцзинь Тэда". Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.
Арендное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца года.
"Желаю удачи Тамашу Кадару в новом клубе! Защитник сборной Венгрии до конца года будет выступать за "Тяньцзинь Тэда", — написал агент игрока Вадим Шаблий.
Отметим, что Кадар выступал в составе "Динамо" с 2017 по 2020 год. За киевский клуб 31-летний футболист провел 104 матча, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Затем он перешел в "Шаньдун Лунэн", в котором сыграл 16 матчей и успел выиграть Кубок Китая, хотя в финале не играл.
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