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Экс-футболист Динамо сменил клуб в Китае

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Тамаш Кадар продолжит карьеру в "Тяньцзинь Тэда"

Экс-футболист Динамо сменил клуб в Китае

Динамо Киев

Новина українською

Венгерский центральный защитник Тамаш Кадар перешел из китайского клуба "Шаньдун Лунэн" в китайский клуб "Тяньцзинь Тэда". Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

Арендное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца года.

"Желаю удачи Тамашу Кадару в новом клубе! Защитник сборной Венгрии до конца года будет выступать за "Тяньцзинь Тэда", — написал агент игрока Вадим Шаблий.

Отметим, что Кадар выступал в составе "Динамо" с 2017 по 2020 год. За киевский клуб 31-летний футболист провел 104 матча, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Затем он перешел в "Шаньдун Лунэн", в котором сыграл 16 матчей и успел выиграть Кубок Китая, хотя в финале не играл.



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В статье: Динамо (Киев) Тамаш Кадар Тяньцзинь Тэда (Китай)
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