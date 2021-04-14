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Стало известно решение КДК УАФ касательно выступлений украинцев за команды из так называемых ЛНР и ДНР

Общие новости
(3 голосов)

Им запрещено осуществлять любую спортивную деятельность

Стало известно решение КДК УАФ касательно выступлений украинцев за команды из так называемых ЛНР и ДНР

Фото: УАФ

Новина українською

КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины относительно 26 украинских футболистов, выступавших за команды из так называемых ЛНР и ДНР.

За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненку С. А, Федотову Е. А., Пархоменко А.А., Охмату Е. И., Томазова С. С., Махно Я. М., Лагоде А. А., Бессалову А. Л., Фролову В.В., Асьмаеву С. В., Белавина Н. Е., Жарому С. С., Ткачеву А. С., Рябчинскому В. С., Варванину В . А., Майбороде А. А., Коновалову Р. В., Яковенко О. В., Еремину О. В., Циндрику С. А., Рудницкому И. В., Бебенину В. М., Дризе С. С ., Наумову Е. С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно.

Упомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее десяти дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

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В статье: СБУ УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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dmtroyan (Полтава)
14.04.2021 в 15:47
Що і в ЛНР і в ДНР та Росії тако ж ?
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krakow (Херсон)
14.04.2021 в 15:40
Полумеры...Наказали самых убогих и бесполезных.. А, те кто играет в так званой рф,у них шо,алиби?
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.04.2021 в 15:54
об алиби - очевидно, что ТАКИДА, в т.ч. и т.н. "царёнок"-кормилец Селезень. если рассматривали каждого в отдельности - это одно, если списком - то не правильно.
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Dnepr-75 (Днiпро)
14.04.2021 в 15:32
Запрета мало, им бы ещё ноги поломать за это.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.04.2021 в 16:06
Зачем ломать? Просто вывести разминировать минные поля, которые соорудили те, за кого они играли....
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