Стало известно решение КДК УАФ касательно выступлений украинцев за команды из так называемых ЛНР и ДНР
Им запрещено осуществлять любую спортивную деятельность
Фото: УАФ
КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины относительно 26 украинских футболистов, выступавших за команды из так называемых ЛНР и ДНР.
За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненку С. А, Федотову Е. А., Пархоменко А.А., Охмату Е. И., Томазова С. С., Махно Я. М., Лагоде А. А., Бессалову А. Л., Фролову В.В., Асьмаеву С. В., Белавина Н. Е., Жарому С. С., Ткачеву А. С., Рябчинскому В. С., Варванину В . А., Майбороде А. А., Коновалову Р. В., Яковенко О. В., Еремину О. В., Циндрику С. А., Рудницкому И. В., Бебенину В. М., Дризе С. С ., Наумову Е. С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно.
Упомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее десяти дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.
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