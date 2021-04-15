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Зидан и Пеп в ½, шансы Динамо вернуть вингера и пенсия Ибры? Главные новости за 14 апреля. Аудио

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Зидан и Пеп в ½, шансы Динамо вернуть вингера и пенсия Ибры? Главные новости за 14 апреля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРеал и Сити в полуфинале ЛЧ, Ибре грозит 3-летний бан, Фонсека покинет Рим. Главные новости за 14 апреля

"Реал" и "Манчестер Сити" выходят в полуфинал главного клубного европейского турнира, но и это не все наши новости на сегодня. ФИФА может отправить форварда "Милана" на пенсию, Паулу Фонсека покинет Рим, Шабанов может остаться в Польше, "Динамо" не рассматривает камбэк бывшего лидера и техническое поражение "Нивы". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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