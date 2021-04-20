Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова

Имущество "Металлиста" могут бесплатно передать из государственной в коммунальную собственность территориальной общины Харькова.

Речь о движимом и недвижимом имуществе, земельном участке и товарных знаков, которые были конфискованы у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена".

С таким предложением с целью возрождения "Металлиста" и сохранения одноименного стадиона к Харьковской областной государственной администрации обратился Харьковский городской совет.

Также горсовет обязался использовать указанные объекты по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.

Депутат горсовета Харькова Игорь Черняк отметил, что есть еще проект решения по части стадиона "Металлиста", которая находится в собственности области. Ее тоже предлагают передать в собственность города, но без условия о невозможности дальнейшего отчуждения.

Кроме того, в проекте решения горсовета нет никаких примечаний относительно наличия или перехода долгов "Металлиста". Однако есть производство по делу о банкротстве, которое насчитывает долги почти на 900 миллион гривен.