Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова
Также есть еще проект решения по части стадиона
Фото: pravda.football
Имущество "Металлиста" могут бесплатно передать из государственной в коммунальную собственность территориальной общины Харькова.
Речь о движимом и недвижимом имуществе, земельном участке и товарных знаков, которые были конфискованы у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена".
С таким предложением с целью возрождения "Металлиста" и сохранения одноименного стадиона к Харьковской областной государственной администрации обратился Харьковский городской совет.
Также горсовет обязался использовать указанные объекты по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.
Депутат горсовета Харькова Игорь Черняк отметил, что есть еще проект решения по части стадиона "Металлиста", которая находится в собственности области. Ее тоже предлагают передать в собственность города, но без условия о невозможности дальнейшего отчуждения.
Кроме того, в проекте решения горсовета нет никаких примечаний относительно наличия или перехода долгов "Металлиста". Однако есть производство по делу о банкротстве, которое насчитывает долги почти на 900 миллион гривен.
Популярное сейчас
- Уэйн Руни выступил в защиту основателей Суперлиги
- Шевчук: После поражения от Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну
- Испанский клуб пригласили в Суперлигу только в четверг - ему была уже замена
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО