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Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова

Общие новости
(2 голосов)

Также есть еще проект решения по части стадиона

Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова

Фото: pravda.football

Новина українською

Имущество "Металлиста" могут бесплатно передать из государственной в коммунальную собственность территориальной общины Харькова.

Речь о движимом и недвижимом имуществе, земельном участке и товарных знаков, которые были конфискованы у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена".

С таким предложением с целью возрождения "Металлиста" и сохранения одноименного стадиона к Харьковской областной государственной администрации обратился Харьковский городской совет.

Также горсовет обязался использовать указанные объекты по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.

Депутат горсовета Харькова Игорь Черняк отметил, что есть еще проект решения по части стадиона "Металлиста", которая находится в собственности области. Ее тоже предлагают передать в собственность города, но без условия о невозможности дальнейшего отчуждения.

Кроме того, в проекте решения горсовета нет никаких примечаний относительно наличия или перехода долгов "Металлиста". Однако есть производство по делу о банкротстве, которое насчитывает долги почти на 900 миллион гривен.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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atroxs (Харьков)
20.04.2021 в 10:58
Супер! Наконец-то усатый таракан уберет свои липкие лапки с имущества МХ.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.04.2021 в 10:38
В Чернігові це давно вже актуально...
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ещё не специалист (Кривой Рог)
20.04.2021 в 10:12
получит "кто-то" в собственность объекты. Найдет "лазейку" и продаст - и в наваре. сдать в аренду на 25-30 лет с соответствующими условиями.
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+1
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