Ярославский - властям Харькова: Верните футбольную инфраструктуру до того уровня, в котором я оставил
Со стадионом Металлист не все в порядке
thekharkivtimes.com
Бывший президент "
"Это очень важный момент. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к Игорю Терехову (и.о. мера Харькова), Айне Тимчук (председатель Харьковской ОГА) и Артуру Тавмасяну (председатель Харьковского облсовета), чтобы как можно быстрее рассматривался вопрос инфраструктуры. Людей не интересуют обещания или обращения, их интересует, чтобы "Металлист", когда выйдет в еврокубки, играл на своем стадионе.
Сейчас я слабо верю, что УЕФА допустит команду в еврокубки со стадиона в таком состоянии, в котором он находится сейчас. Не думаю, что харьковские фанаты будут этому рады.
Обращаюсь к власти. Мне все равно кому оно принадлежит, но мне не все равно, что сейчас все запущено. Верните инфраструктуру до того уровня, в котором я оставил ее в 2012-2013 годах! Сегодня на стадион нужно 7 млн долларов, 2 миллиона на базу и 2 миллиона в академию.
Как так получилось, что с 2014/2015 года инфраструктура принадлежит государству и все дошло до такого состояния? Я не знаю точную цифру, но говорят, что примерно 1 млн долларов ежегодно выделяют на содержание.
В свое время я тратил примерно 2,5 миллиона долларов на содержание. Сейчас выделяют лишь миллион и то на стадион. Но это вопрос к власти.
Хочу обратиться к болельщикам. Со своей стороны, тоже Включайтесь в этот процесс. Мне одному сложно это тянуть. Надо, чтобы нас не оставили Европы", - сказал Ярославский.
Популярное сейчас
- Ярославский: Надеюсь, в Первой лиге уже будет играть не Металл, а Металлист
- УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть дело по четырем матчам Миная
- Ахметов о трансферах: Пусть делают предложение, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы
- Финалисты Лиги Европы, вылет Миная, зарплата Де Дзерби. Главные новости за 6 мая
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
Новости по теме
- 18:10 Украинские Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу
- 17:37 Украинские Ахметов: Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, качество чемпионата будет расти
- 09:43 Украинские Григорий Суркис: В восторге от того, что Ярославский решил вернуть бренд Металлиста