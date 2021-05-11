Ярославский - властям Харькова: Верните футбольную инфраструктуру до того уровня, в котором я оставил

Бывший президент " Металлиста " Александр Ярославский, который занимается возрождением клуба, рассказал о проблемах с футбольной инфраструктурой в Харькове.

"Это очень важный момент. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к Игорю Терехову (и.о. мера Харькова), Айне Тимчук (председатель Харьковской ОГА) и Артуру Тавмасяну (председатель Харьковского облсовета), чтобы как можно быстрее рассматривался вопрос инфраструктуры. Людей не интересуют обещания или обращения, их интересует, чтобы "Металлист", когда выйдет в еврокубки, играл на своем стадионе.

Сейчас я слабо верю, что УЕФА допустит команду в еврокубки со стадиона в таком состоянии, в котором он находится сейчас. Не думаю, что харьковские фанаты будут этому рады.

Обращаюсь к власти. Мне все равно кому оно принадлежит, но мне не все равно, что сейчас все запущено. Верните инфраструктуру до того уровня, в котором я оставил ее в 2012-2013 годах! Сегодня на стадион нужно 7 млн долларов, 2 миллиона на базу и 2 миллиона в академию.

Как так получилось, что с 2014/2015 года инфраструктура принадлежит государству и все дошло до такого состояния? Я не знаю точную цифру, но говорят, что примерно 1 млн долларов ежегодно выделяют на содержание.

В свое время я тратил примерно 2,5 миллиона долларов на содержание. Сейчас выделяют лишь миллион и то на стадион. Но это вопрос к власти.

Хочу обратиться к болельщикам. Со своей стороны, тоже Включайтесь в этот процесс. Мне одному сложно это тянуть. Надо, чтобы нас не оставили Европы", - сказал Ярославский.