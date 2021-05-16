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Ивуарийка грязно сыграла против украинки и наступила на ногу. ВИДЕО

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(1 голосов)

Необоснованно грубый эпизод в женском первенстве

Ивуарийка грязно сыграла против украинки и наступила на ногу. ВИДЕО

Скриншот

Новина українською

После очередных падений Неймара или симуляций Роналду можно услышать, что футбол стал слишком нежным и в 90-е наша игра была по-настоящему грубой.

Однако в женском футболе страсти закипают нешуточные. Вот такой грубый поступок произошел в чемпионате футбола Украины среди женщин. Защитница клуба "Восход" Инес Гогогуй грязно сыграла против соперницы - ивуарийская легионерка умышленно наступила на ногу соперницы, которая уже лежала на газоне!

Вашему вниманию данный эпизод

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Комментарии (7)
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dazo64
16.05.2021 в 20:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.05.2021 в 19:25
Не важливо звідки вона, за таке має бути довгострокова дискваліфікація.
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+3
0
kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 19:22
UA-Football, мне иногда думается, что вот вы как-то подталкиваете легонько склонных к расовой неприязни людишек, чтоб они оставляли здесь кучки какашек на форуме. Возможно я ошибаюсь.
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
16.05.2021 в 19:22
За таке треба мо мордяці наплескати.
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0
0
avatar
Усе буде добре (Київ)
16.05.2021 в 18:55
І що далі?
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0
0
Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 18:39
Уёпка черномазая
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+1
-3
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
16.05.2021 в 18:35
Жесть!
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+3
0


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