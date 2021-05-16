Ивуарийка грязно сыграла против украинки и наступила на ногу. ВИДЕО
Необоснованно грубый эпизод в женском первенстве
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После очередных падений Неймара или симуляций Роналду можно услышать, что футбол стал слишком нежным и в 90-е наша игра была по-настоящему грубой.
Однако в женском футболе страсти закипают нешуточные. Вот такой грубый поступок произошел в чемпионате футбола Украины среди женщин. Защитница клуба "Восход" Инес Гогогуй грязно сыграла против соперницы - ивуарийская легионерка умышленно наступила на ногу соперницы, которая уже лежала на газоне!
Вашему вниманию данный эпизод
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Комментарии (7)
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dazo64
16.05.2021 в 20:38
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Olegyurchak (Хмельницький )
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kalan-86 (Анкара)
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С.Карпович. (Ланівці)
16.05.2021 в 19:22
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Усе буде добре (Київ)
16.05.2021 в 18:55
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Dr. House (Поділля)
16.05.2021 в 18:39
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Bush_Dima (Чернігів)
16.05.2021 в 18:35
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