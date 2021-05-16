Ивуарийка грязно сыграла против украинки и наступила на ногу. ВИДЕО

После очередных падений Неймара или симуляций Роналду можно услышать, что футбол стал слишком нежным и в 90-е наша игра была по-настоящему грубой.

Однако в женском футболе страсти закипают нешуточные. Вот такой грубый поступок произошел в чемпионате футбола Украины среди женщин. Защитница клуба "Восход" Инес Гогогуй грязно сыграла против соперницы - ивуарийская легионерка умышленно наступила на ногу соперницы, которая уже лежала на газоне!

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