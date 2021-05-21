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Алиев: Могу сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают

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Такие дела

Алиев: Могу сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал об алкоголе в футболе.

– Спортсмены выпивают, так они расслабляются. Я придерживаюсь такого мнения, что если ты выпиваешь, то нужно выпивать в меру. Чтобы это не мешало футбольной карьере. Не говорю, что я "золотой", я тоже снимал стресс алкоголем. Мог сидеть 4-5 часов сам, выпивать. Но не напиваться.

– Почему топ-футболисты Европы отказываются от алкоголя?

– Это бред, я этому не верю. Знаю, что этого нет. Все мы выпиваем, единицы не пьют. Я могу прекрасно сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают. Есть единицы, которые не пьют. Я их не знаю. Никогда не видел, чтобы пили Анатолий Тимощук и Дмитрий Чигринский. За них я могу сказать, с кем я играл.

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В статье: Лионель Месси Александр Алиев Криштиану Роналду
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (1)
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Navudo
21.05.2021 в 01:51
Експерт!!!
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