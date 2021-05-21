  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лунин попал в шорт-лист клуба Ла Лиги
В тренде

Лунин попал в шорт-лист клуба Ла Лиги

Общие новости
(2 голосов)

22-летнего голкипера рассматривают в качестве замены

Лунин попал в шорт-лист клуба Ла Лиги

therealchamps

Новина українською

В услугах украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина заинтересован другой клуб испанской Ла Лиги - "Гранада". Об этом сообщает AS.

По информации источника, 22-летнего украинца рассматривают в качестве замены Рую Силве.

Силва точно не подпишет с клубом новый контракт и, скорее всего, перейдет в "Бетис". Руководство уже занялось поисками замены и постепенно формирует список из потенциальных кандидатов, один из них – Лунин.

Однако как отмечается, "Реал" не хочет лишать себя второго номера на случай, если Тибо Куртуа получит травму. В текущем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в Кубке Испании против "Альяконо", пропустив тогда два мяча.

Напомним, что в турнирной таблице Ла Лиги "Гранада" находится на 10-м месте, в активе клубе 45 баллов. "Реал" занимает 2-ю позицию, набрав 81 очко.

Читайте такжеЛунин: Матч за Реал стоит десяти в любом другом клубе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Гранада Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
2.dc (Николаев)
21.05.2021 в 14:50
Пора бы парню уже не по шорт-листам маяться, а реально в створ ворот попадать. За этим Тибой можно пол жизни просидеть ... А вот в СбУ он сегодня какой - даже если без Пятова - имхо, где-то 3-й, если не 4-й ...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.05.2021 в 12:27
Чувак з Ґранади в Бетіс тікає, аби в єврокубках грати. А тим Луніним перекидаються як хочуть, а він навіть в Ла-лізі не грає.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...