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Киевское Динамо передало Кубок Кубков-1986 на выставку "Чорнобиль. Подорож" на ВДНХ

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Новый экспонат на выставке

Киевское Динамо передало Кубок Кубков-1986 на выставку "Чорнобиль. Подорож" на ВДНХ

Александр Таран

Новина українською

На мультимедийной выставке "Чорнобиль. Подорож" на ВДНХ появился легендарный Кубок обладателей кубков УЕФА сезона 1985-1986 гг., предоставленный музеем ФК "Динамо" (Киев).

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2 мая 1986 года во французском Лионе игроки "Динамо" вышли на финальный матч Кубка обладателей кубков против мадридского "Атлетико". Голы Заварова, Блохина и Евтушенко принесли еврокубок киевлянам. Легендарный трофей разместили на выставке "Чорнобиль. Подорож" в блоке "1986", который рассказывает о мировых событиях того года.

Киевское Динамо передало Кубок Кубков-1986 на выставку "Чорнобиль. Подорож" на ВДНХ - изображение 1

Выставка работает с соблюдением всех карантинных требований: температурного скрининга, масочного режима и ограничения количества посетителей.

Где: павильон №1 ВДНХ (Киев, проспект Глушкова, 1)

Когда: до 15 июля, ежедневно с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника)

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации

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В статье: Динамо (Киев) Кубок Кубков Чернобыль
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