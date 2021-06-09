Педриньо в Шахтере, травмы Бензема и лидеров Нидерландов. Главные новости за 8 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Национальная сборная Украины прилетела в Бухарест, но и это не все наши новости на сегодня. Исключение голландского футболиста "МЮ" из заявки Де Бура по причине повреждения, травма Карима Бензема, переход центрального нападающего в "Колос" и торги по бразильцу Педриньо в донецкий "Шахтер". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.