Педриньо в Шахтере, травмы Бензема и лидеров Нидерландов. Главные новости за 8 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПедриньо в Шахтере, травма Бензема, Моргенштерн в плейлисте сборной. Главные новости от 8 июня
Национальная сборная Украины прилетела в Бухарест, но и это не все наши новости на сегодня. Исключение голландского футболиста "МЮ" из заявки Де Бура по причине повреждения, травма Карима Бензема, переход центрального нападающего в "Колос" и торги по бразильцу Педриньо в донецкий "Шахтер". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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