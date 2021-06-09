Педриньо в Шахтере, травма Бензема, Моргенштерн в плейлисте сборной. Главные новости от 8 июня
UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 8 июня
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier
Сборная Украины отправилась на Евро-2020
Без сенсаций - только фиксируем факт. Сборная Украины вчера вылетела из Харькова в Бухарест, где и будет проживать во время Евро. Шевченко взял с собой 26 игроков, отправив по домам парней, не вошедших в заявку. Последними домой отправились Андрей Лунин и Богдан Михайличенко. Свой первый матч на Евро наши сыграют 13 июня в Амстердаме против Нидерландов.
Украинских фанатов не пустят в Нидерланды
Вдогонку грустная новость из Страны тюльпанов: там решили не пускать во время Евро граждан стран, не входящих в Евросоюз. Таким образом, украинских болельщиков 13 июня на "Амстердам-Арене" не будет. Типичная картина для эпохи коронавируса. Это еще повезло, что румыны смягчили карантин, иначе и остальные матчи наших прошли бы без украинских фанов.
Ван де Бек не сыграет с Украиной, Де Лигт - неизвестно
Донни Ван де Бека словно сглазили: хавбек ужасно провел дебютный сезон в "МЮ", а теперь еще и Евро пропустит из-за травмы. Ничего не ясно также по центрбеку Маттейсу де Лигту: из-за болей в паху он проводит в общей группе лишь часть тренировок. Все это грустные новости для Оранье, а вот ее ближайшему сопернику - Украине - они только на руку.
Бензема получил травму перед Евро; его качественно подменил Жиру
Карим Бензема 6 лет ждал возвращения в сборную Франции, но теперь его участие в Евро оказалось под угрозой. 33-летний бомбардир повредил бедро в спарринге с Болгарией и не смог продолжить матч. Точный диагноз врачи объявят уже сегодня. Отметим также, что вышедший вместо Бензема Оливье Жиру отметился дублем, а Франция победила - 3:0.
Сичинава перешел из "Ингульца" в "Колос"
Качественное усиление для клуба из Коваливки. 26-летний Ника Сичинава был одним из самых заметных центрфорвардов минувшего розыгрыша УПЛ, забив 6 голов в 22 матчах, и заслужил шанс пойти на повышение. Напомним, в новом сезоне "Колос" сыграет в Лиге Конференций, так что новички клубу нужны позарез.
"Шахтер" согласовал переход Педриньо за 18 млн евро
По крайней мере, так ESPN заявил агент футболиста. По его информации, "Шахтер" после пары дней торгов таки принял условия "Бенфики" и согласился заплатить за Педриньо 18 млн евро. В Украину для завершения формальностей 23-летний бразилец прилетит в субботу. В минувшем сезоне он забил 1 гол в 31 матче за "Орлов", играя на позициях правого хава и оттянутого нападающего. Прямо скажем, негусто.
Фарс вокруг плейлиста сборной Украины: УЕФА и Моргенштерн
Что это было вообще?! Сперва футболисты сборной Украины в свой плейлист на Евро набросали целую кучу российской попсы; позже, когда в СМИ разгорелся скандал, УАФ представила новый, уже англоязычный плейлист, куда впихнули Depeche Mode, The White Stripes, Oasis и Sean Paul, на голубом глазу заявив, мол, первоначальный список формировала УЕФА. Вот где, оказывается, главные фанаты Моргенштерна сидят! Стыдно…
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