Педриньо в Шахтере, травма Бензема, Моргенштерн в плейлисте сборной. Главные новости от 8 июня

Без сенсаций - только фиксируем факт. Сборная Украины вчера вылетела из Харькова в Бухарест, где и будет проживать во время Евро. Шевченко взял с собой 26 игроков, отправив по домам парней, не вошедших в заявку. Последними домой отправились Андрей Лунин и Богдан Михайличенко. Свой первый матч на Евро наши сыграют 13 июня в Амстердаме против Нидерландов.

Вдогонку грустная новость из Страны тюльпанов: там решили не пускать во время Евро граждан стран, не входящих в Евросоюз. Таким образом, украинских болельщиков 13 июня на "Амстердам-Арене" не будет. Типичная картина для эпохи коронавируса. Это еще повезло, что румыны смягчили карантин, иначе и остальные матчи наших прошли бы без украинских фанов.

Донни Ван де Бека словно сглазили: хавбек ужасно провел дебютный сезон в "МЮ", а теперь еще и Евро пропустит из-за травмы. Ничего не ясно также по центрбеку Маттейсу де Лигту: из-за болей в паху он проводит в общей группе лишь часть тренировок. Все это грустные новости для Оранье, а вот ее ближайшему сопернику - Украине - они только на руку.

Карим Бензема 6 лет ждал возвращения в сборную Франции, но теперь его участие в Евро оказалось под угрозой. 33-летний бомбардир повредил бедро в спарринге с Болгарией и не смог продолжить матч. Точный диагноз врачи объявят уже сегодня. Отметим также, что вышедший вместо Бензема Оливье Жиру отметился дублем, а Франция победила - 3:0.

Качественное усиление для клуба из Коваливки. 26-летний Ника Сичинава был одним из самых заметных центрфорвардов минувшего розыгрыша УПЛ, забив 6 голов в 22 матчах, и заслужил шанс пойти на повышение. Напомним, в новом сезоне "Колос" сыграет в Лиге Конференций, так что новички клубу нужны позарез.

По крайней мере, так ESPN заявил агент футболиста. По его информации, "Шахтер" после пары дней торгов таки принял условия "Бенфики" и согласился заплатить за Педриньо 18 млн евро. В Украину для завершения формальностей 23-летний бразилец прилетит в субботу. В минувшем сезоне он забил 1 гол в 31 матче за "Орлов", играя на позициях правого хава и оттянутого нападающего. Прямо скажем, негусто.

Что это было вообще?! Сперва футболисты сборной Украины в свой плейлист на Евро набросали целую кучу российской попсы; позже, когда в СМИ разгорелся скандал, УАФ представила новый, уже англоязычный плейлист, куда впихнули Depeche Mode, The White Stripes, Oasis и Sean Paul, на голубом глазу заявив, мол, первоначальный список формировала УЕФА. Вот где, оказывается, главные фанаты Моргенштерна сидят! Стыдно…