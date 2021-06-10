Директор Oll.tv: 31 мая у Sweet.TV закончился контракт на трансляцию каналов Футбол

Директор OLL.TV и XtraTV Юлия Трибушная рассказала, где и на каких условиях в Украине можно будет смотреть матчи Евро-2020.

"Часть матчей чемпионата Европы будет транслировать телеканал "Украина", включая все матчи сборной Украины. Часть матчей покажет канал "Футбол 1". Некоторые матчи будут доступны только подписчикам Oll.tv в разделе спортивных трансляций сервиса. Таким образом, все матчи Евро, где бы они не транслировались, будут доступны подписчикам сервиса Oll.tv, которые оформили подписку пакета Oll inclusive xtra sport, и у партнеров.

Oll.tv предоставляет право трансляции этих каналов своим партнерам в OTT и IPTV (телевидение через интернет) – сервису Vodafone TV и интерактивному телевидению от "Укртелекома", – сказала Трибушная.

Каналы "Футбол 1/2" также будут транслироваться в пакетах около 200 кабельных провайдеров, но эксклюзив на технологии ОТТ/IPTV имеет Oll.tv, а на DTH (спутниковое вещание) – спутниковый оператор Xtra TV.

По словам Трибушной, Sweet.TV отключил трансляцию каналов "Футбол 1/2" перед матчем Украина – Кипр, так как у сервиса был контракт до 31 мая. С 1 июня эти каналы эксклюзивно транслируют провайдеры "Медиа Группы Украина" Oll.tv и Xtra TV.

Кроме того, Трибушная сообщила, что в рамках Евро 2020 медиагруппа не планирует показы матчей за pay-per-view (пользователи смогут заплатить за доступ к конкретному событию) и в 4К.