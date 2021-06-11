Телеканал Украина не покажет матч Россия - Бельгия

Телеканал "Украина" не покажет в прямом эфире матч Евро-2020 Россия – Бельгия (12 июня, 22:00).

Изначально в сетке канала стоял именно этот поединок, однако затем в программе канала произошли изменения - вместо него будет транслироваться матч Уэльс – Швейцария, который стартует в 16.00.

Матч Россия – Бельгия будет доступен только на "Футбол 1".

Вечером субботы (с 21:00) в сетке канала стоит сериал "Сашино дело".