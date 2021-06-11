Телеканал Украина не покажет матч Россия - Бельгия
В сетке трансляций произошли изменения
tsena.co.bw
Телеканал "Украина" не покажет в прямом эфире матч
Изначально в сетке канала стоял именно этот поединок, однако затем в программе канала произошли изменения - вместо него будет транслироваться матч Уэльс – Швейцария, который стартует в 16.00.
Матч Россия – Бельгия будет доступен только на "Футбол 1".
Вечером субботы (с 21:00) в сетке канала стоит сериал "Сашино дело".
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Источник:ТК Украина
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