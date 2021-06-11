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Телеканал Украина не покажет матч Россия - Бельгия

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(2 голосов)

В сетке трансляций произошли изменения

Телеканал Украина не покажет матч Россия - Бельгия

tsena.co.bw

Новина українською

Телеканал "Украина" не покажет в прямом эфире матч Евро-2020 Россия – Бельгия (12 июня, 22:00).

Изначально в сетке канала стоял именно этот поединок, однако затем в программе канала произошли изменения - вместо него будет транслироваться матч Уэльс – Швейцария, который стартует в 16.00.

Матч Россия – Бельгия будет доступен только на "Футбол 1".

Вечером субботы (с 21:00) в сетке канала стоит сериал "Сашино дело".

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В статье: Бельгия Россия Телеканал Украина
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Источник:
ТК Украина

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Комментарии (14)
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vadikk (Odessa)
12.06.2021 в 00:39
Ну и как теперь за бельгийцев болеть?
Ответить
+1
0
vadikk (Odessa)
12.06.2021 в 00:39
Ну и как теперь за бельгийцев болеть?)
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkov)
12.06.2021 в 00:15
Футболи в мене є в кабельному пакеті. Та навіть якби не було, то без Бельгії можна було би обійтися, а рф - то взагалі до дупи.
Ответить
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
12.06.2021 в 00:13
"сашино дело"")))
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.06.2021 в 00:14
намек на лукашеску
Ответить
+1
-1
Green4223 (Светлодарск)
12.06.2021 в 00:10
Бред,потом скажут что футбол вне политики, я к примеру поставил что Ромелу Лукаку станет лучшим бомбардиром и в этой игре должен был положить начало своему пути.Придется смотреть в Интернете.
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
12.06.2021 в 00:09
цензура. очень странно. что именно этот матч из всех.которые будут в 22.00 не покажут.
Ответить
+2
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
11.06.2021 в 23:55
а шо ж такое, ахметка? жаба давит бесплатно показать избиение мальчиков в трусиках?
Ответить
+5
-4
Trinidat (Хмельницький)
11.06.2021 в 23:52
Здесь я еще могу понять что Ахметову обидно показывать как "братья" будут позориться и в принципе имет право, но сборную Украины показать в пповторе через три часа то это абсурд полный, и я очен доволный что Лигу Чемпионов и Лигу Европы будут показыать не футболы 123
Ответить
+9
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
11.06.2021 в 23:56
о чем ты? по трк сборную будут показывать в записи?
Ответить
+2
-1
янковский ян (Запорожье)
11.06.2021 в 23:57
Он Кипр имел ввиду
+8
-1
avatar
dimonxman again (London)
12.06.2021 в 00:03
И не только Кипр! Перед этим уже показывали тоже матч в повторе.
0
0
Джин Тоник (R)
11.06.2021 в 23:47
Что за бред?
Ответить
+4
-2
Камонплей
11.06.2021 в 23:46
пєнісовці зрозуміли шо занадто рейтинговий матч аби транслювати на безкоштовному каналі?
Ответить
+10
-4


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