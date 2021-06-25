УЕФА отменяет правило, бразилец покидает Динамо, форма Зубкова. Главные новости за 24 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

В УЕФА отменили правило выездного гола, но и это не все наши новости на сегодня. Вингер сборной Украины может вернуться к матчу 1/8 финала ЕВРО со шведами, бразильский нападающий "Динамо" покидает клуб, "Карпаты" меняют "Карпаты" в составе ПФЛ, а "Десну" покидает ее капитан. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.