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УЕФА отменяет правило, бразилец покидает Динамо, форма Зубкова. Главные новости за 24 июня. Аудио

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УЕФА отменяет правило, бразилец покидает Динамо, форма Зубкова. Главные новости за 24 июня. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеУЕФА отменил правило выездного гола, бразилец покинул Динамо. Главные новости за 24 июня

В УЕФА отменили правило выездного гола, но и это не все наши новости на сегодня. Вингер сборной Украины может вернуться к матчу 1/8 финала ЕВРО со шведами, бразильский нападающий "Динамо" покидает клуб, "Карпаты" меняют "Карпаты" в составе ПФЛ, а "Десну" покидает ее капитан. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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