УЕФА отменяет правило, бразилец покидает Динамо, форма Зубкова. Главные новости за 24 июня. Аудио
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Читайте такжеУЕФА отменил правило выездного гола, бразилец покинул Динамо. Главные новости за 24 июня
В УЕФА отменили правило выездного гола, но и это не все наши новости на сегодня. Вингер сборной Украины может вернуться к матчу 1/8 финала ЕВРО со шведами, бразильский нападающий "Динамо" покидает клуб, "Карпаты" меняют "Карпаты" в составе ПФЛ, а "Десну" покидает ее капитан. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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