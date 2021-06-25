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Сборная Украины по пляжному футболу вышла на ЧМ, который пройдет в Москве

Общие новости
(2 голосов)

Украинцы отобрались на финальный турнир

Сборная Украины по пляжному футболу вышла на ЧМ, который пройдет в Москве

Фото beachsoccer.org.ua

Новина українською

Сборная Украины по пляжному футболу победила команду Швейцарии и квалифицировалась в финальную часть ЧМ-2021.

В стыковом четвертьфинальном поединке украинцы обыграли Швейцарию.

Таким образом, сборная Украины обеспечила себе путевку в финальную часть ЧМ-2021. Турнир пройдет в Москве 19-29 августа.

Отбор к ЧМ-2021. 1/4 финала

Швейцария - Украина - 5:6

Голы: Борер (5), Станкович (10, 26), Ходель (24), Эллиотт (33) - Заворотний (4), Щерица (4, 18, 28), Войтенко (9, 19).

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
УАФ

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Комментарии (12)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 22:45
Уже финны в Питер съездили. Или ФИФА за нефтедолларами берегов не видит?
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
25.06.2021 в 22:51
Не говори.
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0
0
sebekkiril (Dm.roslo)
25.06.2021 в 22:41
Ці дебіли будуть шмалять по всих. Ніхто не приїде, раисия чемпіон! А то шо Щвейцарію нагріли - Молодці!
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+3
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
25.06.2021 в 22:03
УЕФА конченное, какой ЧМ в Москве???? Откуда там пляжи???? У меня в Кременчуге и то пляжи больше....
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+7
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 22:45
Не уефа а фифа...
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
25.06.2021 в 21:58
Отличные новости! Поздравляю и желаю победы в финальном турнире!
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+3
0
Хмельничанин (Хмельницький)
25.06.2021 в 21:46
Цікава ситуація, що придумає Павелко з формою. Москалі сказали що перший раз затриманому у формі виписують штраф (відповідно до адмін кодексу росії), а за другий раз - кримінальна відповідальність (ніби-то розпалювання ворожнеяі та загроза територіальній цілосності росії). Так що прийдеться або неїхати або грати один матч та повертатися додому. Хоча команді можуть приписати організовану злочину групу. Чекаємо рішення УАФ.
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+5
-1
Limpus (Александрия)
25.06.2021 в 21:39
И да начнется срач в комментах! )))
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+1
0
ytcnjh (vtk)
25.06.2021 в 21:32
Курта УКРАИНЫ это святое в москву только в футболках а у них пусть горит!!!
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+6
-1
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Artem-south (Херсон)
25.06.2021 в 21:30
Без карты Украины на футболках пусть даже не едут
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+5
-1
avatar
c99baf (Харьков)
25.06.2021 в 21:40
Прошу пардон,а какая карта?
Ответить
0
-5
Referee-12 (Новая Прага)
25.06.2021 в 22:14
там же написано - карта Украины))))))))))))))
0
0


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