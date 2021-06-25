Сборная Украины по пляжному футболу вышла на ЧМ, который пройдет в Москве
Украинцы отобрались на финальный турнир
Фото beachsoccer.org.ua
Сборная Украины по пляжному футболу победила команду Швейцарии и квалифицировалась в финальную часть ЧМ-2021.
В стыковом четвертьфинальном поединке украинцы обыграли Швейцарию.
Таким образом, сборная Украины обеспечила себе путевку в финальную часть ЧМ-2021. Турнир пройдет в Москве 19-29 августа.
Отбор к ЧМ-2021. 1/4 финала
Швейцария - Украина - 5:6
Голы: Борер (5), Станкович (10, 26), Ходель (24), Эллиотт (33) - Заворотний (4), Щерица (4, 18, 28), Войтенко (9, 19).
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Источник:УАФ
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