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Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс

Общие новости
(1 голосов)

Соответствующий вопрос будет рассмотрен на исполкоме

Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс

Faisal HQ

Новина українською

Форварду "Днепра-1" и сборной Украины Артему Довбику предлагают присвоить звание почетного гражданина Черкасс. С такой инициативой на сессии горсовета выступил председатель Ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб.

"В украинской сборной есть два земляка Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую ​​рекламу города, какую не сделает никто другой. Я обращаюсь с просьбой отметить этого парня. Своим примером он показывает каждому жителю Черкасс, что такое цель и как ее достигать.

Поэтому я выступаю с предложением присвоить Артему звание почетного гражданина нашего города. Хорошо играла вся сборная, но Довбик сделал так, чтобы про Черкассы говорили не только в Украине, но и во всем мире, - сказал Голуб.

Секретарь городского совета Юрий Тренкин пообещал, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на исполкоме и будет включен в повестку дня следующей сессии горсовета.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
18000.com.ua

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Комментарии (23)
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krakow (Херсон)
01.07.2021 в 14:56
Идиот ..аный,на всю голову. Сколько же вас,по всей стране рулит,совкопитеки крепостные.Люди гибнут на войне,врачи на ковидном фронте,а пример для жителей Черкасс - Довбик...
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0
0
alex.belogubko (одесса)
01.07.2021 в 14:42
дайте квартиру -машину -дачу а почёт оставте себе
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 14:38
Вручите лучше ему переходящее красное знамя и вымпел с мордой Зеленского.
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+2
-1
avatar
Nelviv`yanyn (Малоросc)
01.07.2021 в 14:37
Ага, героя Украины сразу!
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+1
0
Dalskyi (Sviaschene)
01.07.2021 в 14:35
Знаєте пісню класну путін +уйло? Так от редакція цього сайта +уйло.
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 14:32
А по нечетным куда девать?
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
01.07.2021 в 13:52
Чекайте, він дійсно зараз всюди на слуху, переможний гол забив,вивів в 1/4!Я розумію, лише 1/4,але у фіналах нам не грати ще довго!Поважні форумчанє, у кого йще маразм!?Чи гадаєте в Черкасах багато поважних громадян, відомих далеко за межами міста, які б прославляли це місто?Навіщо так заздрити, замість того, щоб порадіти за людину?
Ответить
0
-3
oda1979 (Запорожье)
01.07.2021 в 14:11
ты у мамы дурачок?? Почетный гражданин подразумевает, что человек сделал что-то ну очень славное для города или покрыл себя славой, работая на город в течени многих лет. Ну, или второй вариант прославился на весь мир своими супердостижениями. Что из вышеперечисленного сделал Довбик???
Ответить
+5
0
download1 (huyersk)
01.07.2021 в 14:29
Тобто він не прославився?Ну ок
0
0
oda1979 (Запорожье)
01.07.2021 в 13:44
Ну а чо? Тут у некоторых Беседин герой.. Чо это Беседину можна, а Довбику низзя?
Ответить
+3
-1
Spivak63
01.07.2021 в 13:40
Яремчук и Ярмола те получается дважды почестные в своих городах)) ИДИОТЫ!
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+4
-2
2.dc (Николаев)
01.07.2021 в 13:39
))) ... тут на сайте присутствует весьма достойный материал под рубрикой "Минутка умиления". "Минутка на поржать" тоже отлично удалась.
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+3
-1
football_soccer (Украина)
01.07.2021 в 13:38
камон, ну это уже, не знаю, то ли маразм, то ли популизм, то ли просто страдание х..ей. Ну а Бущану тогда давайте тоже, он сейвил сколько по ходу турнира . Срежьте штангу на воротах, и сделайте из нее монумент, ведь штанга нас дважды спасла. Популисты....
Ответить
+5
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 14:34
Это у чиновников постсовковый синдром. Это еще не скоро пройдёт.
Ответить
+1
0
старий фан (Рівне)
01.07.2021 в 13:25
Чому не героя України". А є ще "заслужений майстер спорту, "ветеран праці", "майстер спорту міжнародного класу". Вперед - маразмом далі займайтесь.
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+6
-1
Litb@rski (Кёльн)
01.07.2021 в 13:18
Маразм .....тогда всех со сборной надо сделать почетными в тех городах откуда они родом....
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+5
0
Джин Тоник (R)
01.07.2021 в 13:18
Плохо сыграет с Англией,начнем гнать на них.Такой у нас менталитет.Украина против всех!Ждем победу над Англией!Снова 2-1(Ярмоленко,Довбик,Кейн)
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+3
-1
vgolovan (полтава)
01.07.2021 в 13:16
больше сказать ничего мы просто страна дураков - обидно
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+9
-2
vgolovan (полтава)
01.07.2021 в 13:14
мы украинцы действительно идиоты
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+9
-2
Джин Тоник (R)
01.07.2021 в 13:16
100%
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 14:35
У придурков во власти совок застрял.
Ответить
+2
-1
download1 (huyersk)
01.07.2021 в 14:40
Якщо ти ідіот, то ідіот. І не треба сюди цілу націю вплутувати, вона тут ні до чого
Ответить
+1
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
01.07.2021 в 15:17
download1, красава !)
0
0


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