Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс
Соответствующий вопрос будет рассмотрен на исполкоме
Faisal HQ
Форварду "Днепра-1" и сборной Украины Артему Довбику предлагают присвоить звание почетного гражданина Черкасс. С такой инициативой на сессии горсовета выступил председатель Ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб.
"В украинской сборной есть два земляка Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую рекламу города, какую не сделает никто другой. Я обращаюсь с просьбой отметить этого парня. Своим примером он показывает каждому жителю Черкасс, что такое цель и как ее достигать.
Поэтому я выступаю с предложением присвоить Артему звание почетного гражданина нашего города. Хорошо играла вся сборная, но Довбик сделал так, чтобы про Черкассы говорили не только в Украине, но и во всем мире, - сказал Голуб.
Секретарь городского совета Юрий Тренкин пообещал, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на исполкоме и будет включен в повестку дня следующей сессии горсовета.
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