Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс

Форварду "Днепра-1" и сборной Украины Артему Довбику предлагают присвоить звание почетного гражданина Черкасс. С такой инициативой на сессии горсовета выступил председатель Ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб.

"В украинской сборной есть два земляка Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую ​​рекламу города, какую не сделает никто другой. Я обращаюсь с просьбой отметить этого парня. Своим примером он показывает каждому жителю Черкасс, что такое цель и как ее достигать.

Поэтому я выступаю с предложением присвоить Артему звание почетного гражданина нашего города. Хорошо играла вся сборная, но Довбик сделал так, чтобы про Черкассы говорили не только в Украине, но и во всем мире, - сказал Голуб.