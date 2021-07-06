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ПФЛ объявила календарь на первые четыре тура Первой и Второй лиги

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День старта нового сезона – 25 июля

ПФЛ объявила календарь на первые четыре тура Первой и Второй лиги

фото - ФК Металіст 1925

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Сегодня, 6 июля состоялась жеребьевка чемпионата Украины среди команд клубов Первой и Второй лиг сезона 2021/22. ПФЛ опубликовала соответствующий календарь на первые четыре тура.

День старта нового сезона – 25 июля.

ПФЛ объявила календарь на первые четыре тура Первой и Второй лиги - изображение 1ПФЛ объявила календарь на первые четыре тура Первой и Второй лиги - изображение 2ПФЛ объявила календарь на первые четыре тура Первой и Второй лиги - изображение 3
Фото: ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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