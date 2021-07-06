ПФЛ объявила календарь на первые четыре тура Первой и Второй лиги
День старта нового сезона – 25 июля
фото - ФК Металіст 1925
Сегодня, 6 июля состоялась жеребьевка чемпионата Украины среди команд клубов Первой и Второй лиг сезона 2021/22. ПФЛ опубликовала соответствующий календарь на первые четыре тура.
День старта нового сезона – 25 июля.
Фото: ПФЛ
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- ЛЧ. Первый раунд отбора. Зубков не поможет Ференцварошу, Григорчук сыграет против Пластуна, Вернидуб едет в Албанию
- УПЛ официально подтвердила перенос матча за Суперкубок Украины
- Италия - Испания: когда и где смотреть онлайн полуфинал Евро-2020
- Шевченко о четвертьфинале Евро: Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...