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Приезд известного немецкого детского хирурга во Львов организовали Зинченко и Озил

Общие новости
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(1 голосов)

В рамках акции BigShoe

Приезд известного немецкого детского хирурга во Львов организовали Зинченко и Озил

ajansspor.com

Новина українською

Немецкий пластический хирург Клаус Экснер прибыл во Львов для проведения бесплатных операций украинским детям.

Ранее сообщалось, что приезд врача профинансировал хавбек сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Турецкий ресурс Ajansspor отмечает, что приезд врача был организован в рамках акции BigShoe, которая занимается подобным с ЧМ-2006 и в которой активное участие принимает хавбек Месут Озил.

Так, на чемпионате мира 2014 года Озил оплатил операции для 11 детей.

Отмечается, что именно Зинчекно с Озилом и организовали приезд врача во Львов.

Бесплатная медицинская помощь детям в рамках программы BigShoe предоставляется ежемесячно в течение 2 недель. В августе акция пройдет в Камеруне.

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В статье: Месут Озил Александр Зинченко
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Источник:
ajansspor

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
07.07.2021 в 18:32
Ну хоть что то делают. Остальные тоже могли бы. А не только водой обливаться
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 18:29
Так акція безкоштовна чи Зінченко платить?
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Tasha (Киев)
07.07.2021 в 18:17
Інстаграм цієї організації big.shoe11 там є інформація про їх роботу
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