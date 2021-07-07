Приезд известного немецкого детского хирурга во Львов организовали Зинченко и Озил

Немецкий пластический хирург Клаус Экснер прибыл во Львов для проведения бесплатных операций украинским детям.

Ранее сообщалось, что приезд врача профинансировал хавбек сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко .

Турецкий ресурс Ajansspor отмечает, что приезд врача был организован в рамках акции BigShoe, которая занимается подобным с ЧМ-2006 и в которой активное участие принимает хавбек Месут Озил.

Так, на чемпионате мира 2014 года Озил оплатил операции для 11 детей.

Отмечается, что именно Зинчекно с Озилом и организовали приезд врача во Львов.

Бесплатная медицинская помощь детям в рамках программы BigShoe предоставляется ежемесячно в течение 2 недель. В августе акция пройдет в Камеруне.