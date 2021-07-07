Приезд известного немецкого детского хирурга во Львов организовали Зинченко и Озил
В рамках акции BigShoe
ajansspor.com
Немецкий пластический хирург Клаус Экснер прибыл во Львов для проведения бесплатных операций украинским детям.
Ранее сообщалось, что
Турецкий ресурс Ajansspor отмечает, что приезд врача был организован в рамках акции BigShoe, которая занимается подобным с ЧМ-2006 и в которой активное участие принимает хавбек Месут Озил.
Так, на чемпионате мира 2014 года Озил оплатил операции для 11 детей.
Отмечается, что именно Зинчекно с Озилом и организовали приезд врача во Львов.
Бесплатная медицинская помощь детям в рамках программы BigShoe предоставляется ежемесячно в течение 2 недель. В августе акция пройдет в Камеруне.
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