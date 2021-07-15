Болотников покинул Карпаты

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников сообщил на странице в фейсбуке, что покинул свой пост.

"С сегодняшнего дня не работаю в "Карпатах". Сегодня-завтра попробую подробно объяснить, что могу", – написал Болотников.

Болотников работал во львовском клубе с 1 августа 2020 года.

Напомним, что ранее совладелец клуба Олег Смалийчук ранее сообщил, что "Карпаты" не будут заявляться на новый сезон.