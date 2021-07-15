Болотников покинул Карпаты
Во львовском клубе он работал с лета прошлого года
Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников сообщил на странице в фейсбуке, что покинул свой пост.
"С сегодняшнего дня не работаю в "Карпатах". Сегодня-завтра попробую подробно объяснить, что могу", – написал Болотников.
Болотников работал во львовском клубе с 1 августа 2020 года.
Напомним, что ранее совладелец клуба Олег Смалийчук ранее сообщил, что "Карпаты" не будут заявляться на новый сезон.
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