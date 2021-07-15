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Болотников покинул Карпаты

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(1 голосов)

Во львовском клубе он работал с лета прошлого года

Болотников покинул Карпаты

Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников сообщил на странице в фейсбуке, что покинул свой пост.

"С сегодняшнего дня не работаю в "Карпатах". Сегодня-завтра попробую подробно объяснить, что могу", – написал Болотников.

Болотников работал во львовском клубе с 1 августа 2020 года.

Напомним, что ранее совладелец клуба Олег Смалийчук ранее сообщил, что "Карпаты" не будут заявляться на новый сезон.

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В статье: Карпаты (расформирован 2021) (Львов) Сергей Болотников
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Комментарии (8)
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Smooth da Hustler (Львів)
15.07.2021 в 12:52
Та що тянути, розкаже як 40млн вклали в клуб, що рятували не клуб а бренд, що винні папереднікі, що беня з стратегами говорити не хотів.Що вони робили що могли, і чекайте ,скоро у всіх змі сенсація.....
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+2
0
Dortmund 09 (Киев)
15.07.2021 в 12:46
А как Карпаты Тлумака, смогут играть под брендом "Карпаты" ? Тогда уже будьте любезны "СК Карпаты-1". Ну по идее так же???
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
15.07.2021 в 12:49
Нет, не так же.У Тлумака тзов "Карпати"А у апельсина пфк
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+2
0
Dortmund 09 (Киев)
15.07.2021 в 12:51
Спасибо! По такой же схеме можно было тогда и Днепр создать новый, без СК)
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
15.07.2021 в 12:53
Можно, но бене нравится единица в названии))
+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
15.07.2021 в 12:42
Такий класний стратегічний директор довго без роботи не залишиться
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+4
0
truf (Odessa)
15.07.2021 в 12:39
стратегически развил клуб и ушёл со спокойной совестью :)
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+3
0
Ten0N (Leopolis)
15.07.2021 в 12:34
-1 лисий п13добол.
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0
0


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