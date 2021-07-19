Монзуль рассудит матч Олимпиады Китай — Бразилия
Украинка получила назначение на матч 1-го тура женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Украинка Екатерина Монзуль получила назначение на матч первого раунда женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Монзуль назначена главным арбитром встречи Китай — Бразилия в группе Е, который состоится 21 июля в Рифу на стадионе "Мияги".
Екатерине будут помогать украинка Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова.
Четвертым арбитром будет француженка Стефани Фраппар. За систему VAR будет отвечать Гильермо Гуадра Фернандес из Испании.
Отметим, что женский футбольный турнир в Токио пройдет с 21 июля по 6 августа. Мужской — с 22 июля по 7 августа.
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