Монзуль рассудит матч Олимпиады Китай — Бразилия

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение на матч первого раунда женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Монзуль назначена главным арбитром встречи Китай — Бразилия в группе Е, который состоится 21 июля в Рифу на стадионе "Мияги".

Екатерине будут помогать украинка Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова.

Четвертым арбитром будет француженка Стефани Фраппар. За систему VAR будет отвечать Гильермо Гуадра Фернандес из Испании.

Отметим, что женский футбольный турнир в Токио пройдет с 21 июля по 6 августа. Мужской — с 22 июля по 7 августа.