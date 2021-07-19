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Монзуль рассудит матч Олимпиады Китай — Бразилия

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Украинка получила назначение на матч 1-го тура женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

Монзуль рассудит матч Олимпиады Китай — Бразилия

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение на матч первого раунда женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Монзуль назначена главным арбитром встречи Китай — Бразилия в группе Е, который состоится 21 июля в Рифу на стадионе "Мияги".

Екатерине будут помогать украинка Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова.

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Четвертым арбитром будет француженка Стефани Фраппар. За систему VAR будет отвечать Гильермо Гуадра Фернандес из Испании.

Отметим, что женский футбольный турнир в Токио пройдет с 21 июля по 6 августа. Мужской — с 22 июля по 7 августа.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
19.07.2021 в 22:13
Ну все, капец ... короновирус в юбке, штамм "Монзуль", искусственного происхождения, жестко выдресирован на футболе в лабораториях УПЛ ... держись Япония ...
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+1
0
СТОП крот (Киев)
19.07.2021 в 21:30
Хорошо, что не будет похожих на Вербича, а то красная 100%
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0
-1


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