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Монзуль получила свое второе назначение на Олимпиаде

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Во втором туре украинка будет судить матч Канада – Великобритания

Монзуль получила свое второе назначение на Олимпиаде

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

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Украинка Екатерина Монзуль получила назначение на матч второго тура группового раунда женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Монзуль назначена главным арбитром встречи группы Е Канада – Великобритания, которая состоится 27 июля в Касими.

Екатерине будут помогать украинка Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова.

Четвертый арбитр - Кейт Яцевич (Австралия)

Напомним, что в первом туре соревнований Монзуль работала на матче Бразилия – Китай 5:0.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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