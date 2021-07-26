Монзуль получила свое второе назначение на Олимпиаде

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение на матч второго тура группового раунда женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Монзуль назначена главным арбитром встречи группы Е Канада – Великобритания, которая состоится 27 июля в Касими.

Екатерине будут помогать украинка Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова.

Четвертый арбитр - Кейт Яцевич (Австралия)