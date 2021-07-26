Монзуль получила свое второе назначение на Олимпиаде
Во втором туре украинка будет судить матч Канада – Великобритания
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Украинка Екатерина Монзуль получила назначение на матч второго тура группового раунда женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Монзуль назначена главным арбитром встречи группы Е Канада – Великобритания, которая состоится 27 июля в Касими.
Екатерине будут помогать украинка Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова.
Четвертый арбитр - Кейт Яцевич (Австралия)
Напомним, что в первом туре соревнований
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Источник:УАФ
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