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Олег Протасов: "Юридические вопросы Сергея Реброва оттягивают подписание контракта"

Общие новости
(1 голосов)

Уверенности в решении проблем с Ребровым в УАФ нет

Олег Протасов: "Юридические вопросы Сергея Реброва оттягивают подписание контракта"

Фото: footboom / Автор: неизвестен

Новина українською

Олег Протасов, первый вице-президент Украинской футбольной ассоциации, дал комментарий программе "Футбол news" после исполкома УАФ. Помимо прочего, он подтвердил рассмотрение нескольких кандидатур на пост главного тренера сборной.

"В последний момент кое-какие обстоятельства изменились. Действительно, мы говорили, что все пройдет гладко, но юридические вопросы с расторжением контракта Реброва с его командой, похоже, оттягивают подписание контракта.

Надеемся, так как Ребров является прерогативной фигурой на пост главного тренера. Мы, как ассоциация, должны быть готовы к любой ситуации. Конечно же, будем рассматривать и других кандидатов".

Можем говорить, что 12 августа будет поставлена точка, Ребров приедет на исполком?

"Верим в это. Мы считаем, что, конечно же, нужно быть готовыми. Ближайший матч, как говорится, на носу в Казахстане, дома с Францией. Нам надо уже иметь тренера, постараемся все для этого сделать", – сказал Протасов.

Напомним, что в среду у Реброва состоится встреча с руководством "Аль-Айна", на которой должно решиться сможет он расторгнуть контракт или нет.

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В статье: Сергей Ребров Олег Протасов Национальная сборная Укрианы УАФ
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Источник:
footballua

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Комментарии (4)
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Фанат Українського Футболу (Київ)
10.08.2021 в 01:19
Павелько налажав двічі. По-перше не дотримав слова перед Маркевичем, якому обіцяв посаду головного тренера збірної у разі припинення контракту із Шевченко. По-друге налажав із Ребровим у якого жорсткий контракт, або тренуй, або плати відкупні, якщо з'явиться інший роботодавець. Відповідно Павелько балабол для Маркевича й негідник для Реброва
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
10.08.2021 в 01:10
Зато в арабів є.
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+2
0
vlad920 (I-F)
10.08.2021 в 00:27
"будинки з Францією")))
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+2
0
TarasLviv2019 (LVIV)
10.08.2021 в 01:16
російськомовний контент перекладений абияк на українську... таке не перший раз! відписуюсь від юа-футбол!
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+1
0


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