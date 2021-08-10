Олег Протасов: "Юридические вопросы Сергея Реброва оттягивают подписание контракта"

Олег Протасов, первый вице-президент Украинской футбольной ассоциации, дал комментарий программе "Футбол news" после исполкома УАФ. Помимо прочего, он подтвердил рассмотрение нескольких кандидатур на пост главного тренера сборной.

"В последний момент кое-какие обстоятельства изменились. Действительно, мы говорили, что все пройдет гладко, но юридические вопросы с расторжением контракта Реброва с его командой, похоже, оттягивают подписание контракта.

Надеемся, так как Ребров является прерогативной фигурой на пост главного тренера. Мы, как ассоциация, должны быть готовы к любой ситуации. Конечно же, будем рассматривать и других кандидатов".

Можем говорить, что 12 августа будет поставлена точка, Ребров приедет на исполком?

"Верим в это. Мы считаем, что, конечно же, нужно быть готовыми. Ближайший матч, как говорится, на носу в Казахстане, дома с Францией. Нам надо уже иметь тренера, постараемся все для этого сделать", – сказал Протасов.

Напомним, что в среду у Реброва состоится встреча с руководством "Аль-Айна", на которой должно решиться сможет он расторгнуть контракт или нет.