Три бутылки пива от Месси. Пятов рассказал, что собирается сделать с уникальным подарком от Лео
Одну из них украинец выставит на аукцион
Фото: instagram.com/leomessi
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов сообщил, что получил три бутылки пива от аргентинского нападающего Лионеля Месси.
"Дождался уникального подарка от Месси. Хотелось бы написать "Приятно быть причастным к рекорду", но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.
Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?
Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции (всего 160 вратарей в мире получили такие же) оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже", - написал Пятов в Instagram.
Напомним, что Месси забил 644 мяча за "Барселону", в честь чего компания Budweiser изготовила 644 пива с уникальным дизайном. Пиво было отправлено 160 вратарям, которым аргентинец забивал голы, включая украинцев Андрея Пятов, Руслана Нещерета и Александра Шовковского.
Популярное сейчас
- ЛЧ. 3-й квалификационный раунд. Шериф, Мальме и Лудогорец приятно удивляют Европу
- ЛЧ. Яремчук дебютирует и создает гол, Бенфика спокойно проходит Спартак
- Шахтер узнал соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов
- Стали известны условия контракта Реброва в сборной Украины
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО