Три бутылки пива от Месси. Пятов рассказал, что собирается сделать с уникальным подарком от Лео

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов сообщил, что получил три бутылки пива от аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Дождался уникального подарка от Месси. Хотелось бы написать "Приятно быть причастным к рекорду", но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.

Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?

Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции (всего 160 вратарей в мире получили такие же) оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже", - написал Пятов в Instagram.