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Три бутылки пива от Месси. Пятов рассказал, что собирается сделать с уникальным подарком от Лео

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Одну из них украинец выставит на аукцион

Три бутылки пива от Месси. Пятов рассказал, что собирается сделать с уникальным подарком от Лео

Фото: instagram.com/leomessi

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов сообщил, что получил три бутылки пива от аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Дождался уникального подарка от Месси. Хотелось бы написать "Приятно быть причастным к рекорду", но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.

Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?

Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции (всего 160 вратарей в мире получили такие же) оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже", - написал Пятов в Instagram.

Напомним, что Месси забил 644 мяча за "Барселону", в честь чего компания Budweiser изготовила 644 пива с уникальным дизайном. Пиво было отправлено 160 вратарям, которым аргентинец забивал голы, включая украинцев Андрея Пятов, Руслана Нещерета и Александра Шовковского.

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В статье: Лионель Месси Андрей Пятов Барселона Шахтер (Донецк)
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