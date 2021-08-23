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Шевченко: Очень приятно, что наш президент Зеленский уделяет спорту очень большое внимание

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Андрей Николаевич примет участие в мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины

Шевченко: Очень приятно, что наш президент Зеленский уделяет спорту очень большое внимание

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко раскрыл детали своего визита в Киев.

"Я приехал в Киев по случаю 30-летия независимости Украины – это большой праздник для всех нас. Я хочу поздравить всех украинских болельщиков, всю Украину с этим. Немножечко забегая вперёд, мой приезд именно связан с этим. У нас будет много мероприятий здесь в Украине, я приглашён на одни из них.

Очень приятно, то, что наш президент Зеленский уделяет очень большое внимание этому. Я думаю, этот год вообще и Олимпиада и Чемпионат Европы был очень интересным для украинских болельщиков спорта, так и на футбольной арене, так и на Олимпийских играх.

У нас, я считаю, всё очень хорошо получилось. Наши атлеты ещё раз доказали, что мы можем выдерживать соревнования во всём мире. Мы можем выигрывать и я думаю, что это очень большой задел для будущего Украины", — сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Владимир Зеленский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (15)
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СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 18:32
Лучше б промолчал
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0
0
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 18:31
Шева, я то думал у тебя есть ум...но после этих слов я понимаю что нет.
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0
0
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c99baf (Харьков)
23.08.2021 в 18:23
"Очень,очень" ...
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0
0
pilips111 (Чернигов)
23.08.2021 в 18:22
Ополиз
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
23.08.2021 в 18:22
...как же надоела эта патока...
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.08.2021 в 18:13
огромное внимание уделяет, чуть где медаль или победа - сразу поздравительный твит или видосик. правда, госфинансирование даже олимпийских видов сократилось в несколько раз, но то такое
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+2
0
Gerd Muller (Житомир)
23.08.2021 в 17:29
У нас, я считаю, всё очень хорошо получилось. Ключова фраза: "Я вважаю". Мабуть приїхав в гольф пограти.
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 17:28
Зебилы начали массово минусовать
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+5
0
Dr. House (Поділля)
23.08.2021 в 17:23
Вначале лизал клоунессе Королевской, потом шуту Паделко, а теперь клоуну...(((. Фу, Пазик...
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+6
-1
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Mariner888 (Одесса)
23.08.2021 в 17:23
Андрюша - прогиб засчитан :)))
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+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2021 в 17:22
В того Шеви мізків, як в того Зеленського...
Ответить
+6
-1
Gerd Muller (Житомир)
23.08.2021 в 17:31
Куди йому до Зеленського.
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+1
-1
avatar
Neon11 (Ахтырка)
23.08.2021 в 17:17
Підлизнув знатно! Свої звички не міняє! Постійний одначе!
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+6
-2
gychek (Львів)
23.08.2021 в 17:11
Шева і далі перегрівається!
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+7
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.08.2021 в 17:07
Ага, ваш приділяє... (
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+4
-1


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