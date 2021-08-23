Шевченко: Очень приятно, что наш президент Зеленский уделяет спорту очень большое внимание

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко раскрыл детали своего визита в Киев.

"Я приехал в Киев по случаю 30-летия независимости Украины – это большой праздник для всех нас. Я хочу поздравить всех украинских болельщиков, всю Украину с этим. Немножечко забегая вперёд, мой приезд именно связан с этим. У нас будет много мероприятий здесь в Украине, я приглашён на одни из них.

Очень приятно, то, что наш президент Зеленский уделяет очень большое внимание этому. Я думаю, этот год вообще и Олимпиада и Чемпионат Европы был очень интересным для украинских болельщиков спорта, так и на футбольной арене, так и на Олимпийских играх.

У нас, я считаю, всё очень хорошо получилось. Наши атлеты ещё раз доказали, что мы можем выдерживать соревнования во всём мире. Мы можем выигрывать и я думаю, что это очень большой задел для будущего Украины", — сказал Шевченко.