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Шевченко может возглавить сборную Турции

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(2 голосов)

Интересный вариант

Шевченко может возглавить сборную Турции

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Турции, сообщает Kicker.

Также одним из претендентов является Штефан Кунтц из молодежной сборной Германии U-21.

При этом сообщалось, что Кунтц уже провел переговоры с Федерацией футбола Турции, однако сообщал, что о достижении соглашения между ним и турецкой стороной говорить еще рано.

Напомним, что Шенол Гюнеш недавно покинул пост главного тренера сборной Турции после поражения от сборной Нидерландов в рамках квалификации ЧМ-2022 со счетом 1:6.

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В статье: Андрей Шевченко Турция
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Источник:
Kicker

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Комментарии (6)
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Ol-g (Одесса)
16.09.2021 в 19:31
Кря.
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аr_UPL (Киев)
16.09.2021 в 19:26
Шевченко (здесь любую фамилию вставить) может возглавить сборную Уганды, а может и не возглавить))
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Mexxxxx (Просяная)
16.09.2021 в 19:26
И так теперь через день. Шева в Динамо, Шева в МЛС, Шева в Турции....
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0
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metall5291 (Kharkiv)
16.09.2021 в 19:23
Похоже на бред.
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0
0
avatar
armik (Киев)
16.09.2021 в 19:21
Задолбали вы уже этим шевой!
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0
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pilips111 (Чернигов)
16.09.2021 в 19:08
Пипец Андруше)
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+3
0


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