Шевченко может возглавить сборную Турции
Интересный вариант
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Экс-тренер
Также одним из претендентов является Штефан Кунтц из молодежной сборной Германии U-21.
При этом сообщалось, что Кунтц уже провел переговоры с Федерацией футбола Турции, однако сообщал, что о достижении соглашения между ним и турецкой стороной говорить еще рано.
Напомним, что Шенол Гюнеш недавно покинул пост главного тренера сборной Турции после поражения от сборной Нидерландов в рамках квалификации ЧМ-2022 со счетом 1:6.
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Источник:Kicker
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Комментарии (6)
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Ol-g (Одесса)
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аr_UPL (Киев)
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pilips111 (Чернигов)
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