Шевченко может возглавить сборную Турции

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Турции, сообщает Kicker.

Также одним из претендентов является Штефан Кунтц из молодежной сборной Германии U-21.

При этом сообщалось, что Кунтц уже провел переговоры с Федерацией футбола Турции, однако сообщал, что о достижении соглашения между ним и турецкой стороной говорить еще рано.

Напомним, что Шенол Гюнеш недавно покинул пост главного тренера сборной Турции после поражения от сборной Нидерландов в рамках квалификации ЧМ-2022 со счетом 1:6.