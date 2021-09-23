Блохин, Беланов, Михайличенко, Демьяненко и Протасов выступили против создания Суперлиги
И написали письмо президенту УЕФА
Фото прес-служби УАФ
Легендарные украинские футболисты Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Олег Протасов, которые сейчас занимают различные должности в УАФ, выразили солидарность с позицией президента УАФ Андрея Павелко по поддержке УЕФА в ситуации с так называемой "Суперлигой".
Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александера Чеферин.
"Уважаемый президент УЕФА!
Как подтверждение заявления, единогласно одобренной Конгрессом УЕФА 20 апреля 2021, в которой осуждается так называемая "Европейская Суперлига" (ЕСЛ), как нам известно, 55 ассоциаций-членов УЕФА единогласно поддерживают руководство европейского футбола по делу о ЕСЛ, которая рассматривается в Европейском суде . Мы подписываем данное обращение в поддержку резолюции, которую Украинская ассоциация футбола недавно приняла в пользу УЕФА.
Со своей стороны, мы также хотим напомнить, что полномочия и компетенция УЕФА в рамках пирамиды европейской модели давно признаны участниками футбола в Европе, европейскими учреждениями и национальными правительствами по всему континенту.
Мы поддерживаем УЕФА, который занимает эту позицию, чтобы обеспечить ценности, против которых выступает ЕСЛ: единственное применение принятых правил игры, надлежащий баланс национального и международного спортивных календарей, безопасность мероприятий и спортсменов, открытость соревнований, награды за спортивные достижения игроков, финансовая солидарность, конкурентный баланс и честность клубных соревнований.
Риск для индивидуальной национальной и коллективной европейской футбольной идентичности слишком большим. Европа имеет великое наследие и историю открытых соревнований, в которых нам посчастливилось участвовать, и глубокой солидарности. Вот почему мы поддерживаем УЕФА в борьбе за сохранение спортивной демократии и европейской модели спорта", - говорится в письме.
Популярное сейчас
- По дороге во Львов от сердечного приступа умер водитель автобуса Динамо U-19
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Тебя будут любить девушки, но отказывайся от походов в клуб. Милевский написал письмо юному себе
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО