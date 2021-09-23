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Блохин, Беланов, Михайличенко, Демьяненко и Протасов выступили против создания Суперлиги

Общие новости
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(1 голосов)

И написали письмо президенту УЕФА

Блохин, Беланов, Михайличенко, Демьяненко и Протасов выступили против создания Суперлиги

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Легендарные украинские футболисты Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Олег Протасов, которые сейчас занимают различные должности в УАФ, выразили солидарность с позицией президента УАФ Андрея Павелко по поддержке УЕФА в ситуации с так называемой "Суперлигой".

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Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александера Чеферин.

"Уважаемый президент УЕФА!

Как подтверждение заявления, единогласно одобренной Конгрессом УЕФА 20 апреля 2021, в которой осуждается так называемая "Европейская Суперлига" (ЕСЛ), как нам известно, 55 ассоциаций-членов УЕФА единогласно поддерживают руководство европейского футбола по делу о ЕСЛ, которая рассматривается в Европейском суде . Мы подписываем данное обращение в поддержку резолюции, которую Украинская ассоциация футбола недавно приняла в пользу УЕФА.

Со своей стороны, мы также хотим напомнить, что полномочия и компетенция УЕФА в рамках пирамиды европейской модели давно признаны участниками футбола в Европе, европейскими учреждениями и национальными правительствами по всему континенту.

Мы поддерживаем УЕФА, который занимает эту позицию, чтобы обеспечить ценности, против которых выступает ЕСЛ: единственное применение принятых правил игры, надлежащий баланс национального и международного спортивных календарей, безопасность мероприятий и спортсменов, открытость соревнований, награды за спортивные достижения игроков, финансовая солидарность, конкурентный баланс и честность клубных соревнований.

Риск для индивидуальной национальной и коллективной европейской футбольной идентичности слишком большим. Европа имеет великое наследие и историю открытых соревнований, в которых нам посчастливилось участвовать, и глубокой солидарности. Вот почему мы поддерживаем УЕФА в борьбе за сохранение спортивной демократии и европейской модели спорта", - говорится в письме.

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В статье: Олег Блохин Игорь Беланов Анатолий Демьяненко Алексей Михайличенко УЕФА Суперлига УАФ Евгений Протасов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Quizzz (Lviv)
23.09.2021 в 21:58
Гг
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0
0
oda1979 (Запорожье)
23.09.2021 в 21:48
Инфантино с козырей начал ходить:))
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0
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
23.09.2021 в 21:42
Когутів забули спитати
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.09.2021 в 21:33
Аньели и Перес рвут на себе волосы и с горя уплывают в запой
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0
0


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