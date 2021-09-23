Блохин, Беланов, Михайличенко, Демьяненко и Протасов выступили против создания Суперлиги

Легендарные украинские футболисты Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Олег Протасов, которые сейчас занимают различные должности в УАФ, выразили солидарность с позицией президента УАФ Андрея Павелко по поддержке УЕФА в ситуации с так называемой "Суперлигой".

Читайте также УЕФА обязали отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги в течении 5 дней

Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александера Чеферин.