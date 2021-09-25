Усик - Джошуа: Видео-трансляция идеального шторма из Лондона
Усик - Джошуа видео-трансляция 25.09.2021
фото - boxingscene.com
Сегодня, 25 сентября на арене стадиона Тоттенхэм в Лондоне (Великобритания) состоится бой украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). В битве за три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF он сразится против действующего обладателя поясов, британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Вашему вниманию видео-трансляция поединка Усик - Джошуа:
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