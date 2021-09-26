Женский ФК Карпаты может прекратить существование из-за финансовых проблем

Женский ФК "Карпаты" поделился информацией о том, что сейчас клуб находится на грани исчезновения. Причиной этого является отсутствие финансовой поддержки.

Основная проблема заключается в том, что женские "Карпаты" не перешли из структуры клуба Олега Смалийчука в команду Владимира Маткивского.

Команда зарегистрировала новое юридическое лицо ООО ПЖФК "Карпаты", которое принадлежит двум футболисткам львовян – Надежде Чайке и Надежде Стеце.

На данный момент команда занимает 9-е место из 11 в Высшей лиги Украины.