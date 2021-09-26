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Женский ФК Карпаты может прекратить существование из-за финансовых проблем

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Клуб испытывает проблемы

Женский ФК Карпаты может прекратить существование из-за финансовых проблем

fckarpaty.com

Новина українською

Женский ФК "Карпаты" поделился информацией о том, что сейчас клуб находится на грани исчезновения. Причиной этого является отсутствие финансовой поддержки.

Основная проблема заключается в том, что женские "Карпаты" не перешли из структуры клуба Олега Смалийчука в команду Владимира Маткивского.

Команда зарегистрировала новое юридическое лицо ООО ПЖФК "Карпаты", которое принадлежит двум футболисткам львовян – Надежде Чайке и Надежде Стеце.

На данный момент команда занимает 9-е место из 11 в Высшей лиги Украины.

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В статье: Олег Смалийчук Карпаты (Львов)
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Комментарии (4)
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odinvodin (Доброполье)
26.09.2021 в 16:32
Поигрались и хватит)
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0
0
LAZ E183 (Рига)
26.09.2021 в 15:59
А котрій з усіх команд "Карпат" вона належить?
Ответить
0
-1
karpatoman (Львів)
26.09.2021 в 15:57
Шо апять?
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+2
-1
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 15:36
Карпаты и тут програлы футбол
Ответить
0
-2


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