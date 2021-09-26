Женский ФК Карпаты может прекратить существование из-за финансовых проблем
Клуб испытывает проблемы
fckarpaty.com
Женский ФК "Карпаты" поделился информацией о том, что сейчас клуб находится на грани исчезновения. Причиной этого является отсутствие финансовой поддержки.
Основная проблема заключается в том, что женские "Карпаты" не перешли из структуры клуба Олега Смалийчука в команду Владимира Маткивского.
Команда зарегистрировала новое юридическое лицо ООО ПЖФК "Карпаты", которое принадлежит двум футболисткам львовян – Надежде Чайке и Надежде Стеце.
На данный момент команда занимает 9-е место из 11 в Высшей лиги Украины.
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Источник:Инстаграм женских Карпат
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Комментарии (4)
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odinvodin (Доброполье)
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LAZ E183 (Рига)
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