Неудача Моуриньо, пике шпор, победа Зари над Днепром-1. Главные новости за 26.09. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРазгромы от Зари, Металлиста и Барсы, поражение Моуриньо в дерби. Главные новости за 26 сентября
Команда Йовичевича разгромно уступила команде Скрипника, а банда Моуриньо – в упорной борьбе коллективу Сарри, но и это не все наши новости на сегодня. Матч сезона в Первой лиге Украины, очередное поражение "Тоттенхэма", на этот раз в дерби, неоднозначная победа каталонской "Барселоны", а также остальные результаты игрового дня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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