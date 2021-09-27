Неудача Моуриньо, пике шпор, победа Зари над Днепром-1. Главные новости за 26.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Команда Йовичевича разгромно уступила команде Скрипника, а банда Моуриньо – в упорной борьбе коллективу Сарри, но и это не все наши новости на сегодня. Матч сезона в Первой лиге Украины, очередное поражение "Тоттенхэма", на этот раз в дерби, неоднозначная победа каталонской "Барселоны", а также остальные результаты игрового дня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.