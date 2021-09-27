Разгромы от Зари, Металлиста и Барсы, поражение Моуриньо в дерби. Главные новости за 26 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 сентября

В центральном матче 9-го тура УПЛ "Днепр-1" ничего не смог сделать в противостоянии с луганской "Зарей". Команда Йовичевича пропустила в середине первого тайма, а на 83-й минуте Когут получил вторую желтую карточку. В оставшееся время, луганчане смогли закрепить свое преимущество - голами отметились Кочергин, который оформил дубль, и Шахаб. "Заря" уже пятая и только на один балл отстает от "Ворсклы", которая идет третьей.

А вот черниговцы потеряли возможность подняться на третью строчку. На своем поле они проиграли "Металлисту 1925". Харьковчане открыли счет уже на первой минуте - отличился Марлисон, но Тотовицкий достаточно быстро восстановил статус-кво. Однако в начале второго тайма гости снова вышли вперед, на что ответа у команды Рябоконя не нашлось - 1:2. "Металлист 1925" прервал серию из пяти матчей без побед и закрепился в середине турнирной таблицы. Еще в одном матче дня "Львов" одержал победу со счетом 2:1 над "Минаем" и поднялся на 13-ю строчку, закарпатская команда 14-я.

В Первой лиге состоялось центральное противостояние, возможно, всего сезона - "Кривбасс" принимал "Металлист". Однако упорным этот поединок не вышел - харьковчане доказали, что сейчас находятся на другом уровне. В первом тайме Зотько срезал мяч в собственные ворота, а во втором дубль на счету Пейшото, еще по голу добавили Балулу и Харрис - 0:5 и "Металлист" отрывается от "Кривбасса" уже на восемь очков. Между тем "Оболонь" разгромив "Полесье" 1:4 вышла на третье место, отставание от "Кривбасса" составляет всего три очка. В составе пивоваров по два мяча забили Мурза и Лобов.

В Англии в воскресенье состоялось дерби Северного Лондона. Матч показал, что "Арсенал" постепенно находит свою игру, а вот "Тоттенхэм" наоборот деградирует. Еще в первом тайме Смит-Роуз, Обамейянг и Сака фактически определили судьбу противостояния. "Тоттенхэм" смог ответить лишь голом Сон Хин Мина. У обоих теперь по девять очков, они делят 10-е и 11-е место.

Конечно, в Италии центральным в шестом туре было противостояние "Лацио" и "Ромы". Команда Моуриньо играла первым номером, но команда Сарри лучше реализовывала свои моменты. Милинкович-Савич и Педро забили два быстрых гола, на что волки ответили голом Ибаньеса перед перерывом. Во втором тайме Андерсон забил третий мяч, тогда как "Рома" смогла лишь сократить отставание с помощью пенальти - 3:2. С таким же счетом "Ювентус" одолел "Сампдорию", а "Наполи" выиграл шестой матч подряд - 2:0 у "Кальяри". Именно неаполитанцы лидируют в турнирной таблице.

Каталонцы не могли победить в трех матчах подряд. Наконец они выиграли, да еще и при убедительной игре. Не повезло "Леванте". Депай реализовал пенальти, де Йонг развил успех, а Фати оформил разгром. "Барселона" поднялась на шестое место. Между тем "Реал Сосьедад" не отпускает "Реал". Сан-себастьянцы обыграли "Эльче" 1:0 и теперь лишь на одно очко отстают от лидера.