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В Первой лиге хозяин один. Кривбасс - Металлист 0:5
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Первая лига, 10 тур
26.09.2021, 15:30
Город Кривой Рог, стадион "Горняк"
Арбитр в поле - Роман Блавацкий (Львов)
Кривбасс (Кривой Рог) - Металлист (Харьков) 0:5
Голы: Иван Зотько (16 автогол) - Матеус Пейшото (53, 86), Фарес Балули (65, пенальти), Кадим Харрис (67)
Удаление: Владимир Заименко (64 - "Кривбасс")
Предупреждения: Клим Приходько (15), Владимир Заименко (47), Андрей Мостовой (72) - Эдуард Сарапий (32)
Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 73 Денис Балан, 25 Драган Ловрич, 13 Иван Зотько, 22 Андрей Мостовой, 6 Клим Приходько (2 Вячеслав Рябов, 59), 3 Владимир Заименко (к), 5 Александр Пятов (27 Роман Дебелко, 59), 39 Денис Васин (50 Дмитрий Семенов, 69), 45 Артем Щедрый (99 Милян Говедарица, 58), 9 Алексей Хобленко (11 Никита Татарков, 76).
Запасные: 13 Роман Льопка, 20 Дмитрий Фатеев, 8 Игорь Яровой, 77 Алексей Збунь, 18 Александр Хорват.
Главный тренер - Геннадий Приходько
Металлист: 23 Александр Рыбка, 47 Юрий Романюк, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 27 Владимир Шопин, 5 Эдуард Сарапий (8 Андрей Ралюченко, 66), 29 Вячеслав Танковский (17 Егор Демченко, 66), 12 Евгений Пидлепенец (10 Фарес Седдик Балули, 46), 34 Владимир Танчик (88 Евгений Рязанцев, 80), 86 Руслан Фомин (к) (30 Кадим Раймонд Матурин-Харрис, 55), 11 Матеус Пейшото.
Запасные: 1 Даниил Каневцев, 14 Антон Поступаленко, 69 Дмитрий Шамич.
Главный тренер - Александр Кучер
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