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Первая лига

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В Первой лиге хозяин один. Кривбасс - Металлист 0:5

Первая лига
Обновлено
(5 голосов)
В Первой лиге хозяин один. Кривбасс - Металлист 0:5

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 10 тур

26.09.2021, 15:30

Город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле - Роман Блавацкий (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог) - Металлист (Харьков) 0:5

Голы: Иван Зотько (16 автогол) - Матеус Пейшото (53, 86), Фарес Балули (65, пенальти), Кадим Харрис (67)

Удаление: Владимир Заименко (64 - "Кривбасс")

Предупреждения: Клим Приходько (15), Владимир Заименко (47), Андрей Мостовой (72) - Эдуард Сарапий (32)

Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 73 Денис Балан, 25 Драган Ловрич, 13 Иван Зотько, 22 Андрей Мостовой, 6 Клим Приходько (2 Вячеслав Рябов, 59), 3 Владимир Заименко (к), 5 Александр Пятов (27 Роман Дебелко, 59), 39 Денис Васин (50 Дмитрий Семенов, 69), 45 Артем Щедрый (99 Милян Говедарица, 58), 9 Алексей Хобленко (11 Никита Татарков, 76).

Запасные: 13 Роман Льопка, 20 Дмитрий Фатеев, 8 Игорь Яровой, 77 Алексей Збунь, 18 Александр Хорват.

Главный тренер - Геннадий Приходько

Металлист: 23 Александр Рыбка, 47 Юрий Романюк, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 27 Владимир Шопин, 5 Эдуард Сарапий (8 Андрей Ралюченко, 66), 29 Вячеслав Танковский (17 Егор Демченко, 66), 12 Евгений Пидлепенец (10 Фарес Седдик Балули, 46), 34 Владимир Танчик (88 Евгений Рязанцев, 80), 86 Руслан Фомин (к) (30 Кадим Раймонд Матурин-Харрис, 55), 11 Матеус Пейшото.

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 14 Антон Поступаленко, 69 Дмитрий Шамич.

Главный тренер - Александр Кучер

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В статье: Александр Кучер Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Геннадий Приходько Фарес Балули Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец Матеус Пейшото Кадим Харрис
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(5 голосов)
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Комментарии (44)
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Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 18:22
Металлист инородное тело в пердиве. Есть Металлист... и есть остальные. ))
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0
0
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vadooo (Слатино)
26.09.2021 в 18:13
МЕТАЛЛИСТ - ФИНАЛИСТ
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0
0
Ironass (Харьков)
26.09.2021 в 18:11
Грусть-печаль-тоска... Я конечно ждал драммы в этом матче, но вот уж точно не такой. 2-3, решающий гол, вырванный на последних минутах, драка до последнего, игра на встречных курсах... Как жаль что драмма этого матча в том, что всего вышеперечисленного попросту не было :( Очень ждал этот матч, но, к сожалению, удовлетворен только результатом. Кривбасу побед и улучшения качества игры.
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+2
0
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Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 18:18
Потому шо Кривбасс это пустышка, мыльный пузырь, пиар квартальных клоунов за бюджетные деньги во главе с Главным Клоуном страны и двумя его шутами, Юзиком и Гагариным, где первый тупой, а второй хитрый.
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0
0
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МЕS QUE UN CLUB
26.09.2021 в 18:23
0
0
denis066 (Днепр )
26.09.2021 в 18:09
Худшие игроки из премьер лиги просто пришли бабла подзаработать,а Кривбасс им по барабану...Нужных игроков не отдают в аренду,тем более еще в первую лигу--мне жаль болельщиков 7 лет команду ждали...
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+2
0
Ulrih84 (M-G)
26.09.2021 в 18:02
Чого так мало пенальті було? )
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+4
-4
Fontango (Kharkov)
26.09.2021 в 18:12
Судья порядочный оказался!
Ответить
0
0
Ironass (Харьков)
26.09.2021 в 18:12
Сколько раз руками в штрафной сыграли, столько и поставили...
Ответить
0
-2
Fontango (Kharkov)
26.09.2021 в 18:13
А сколько тебе надо?
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 18:02
Всё закономерно, всё правильно. Фраеров надо бить и притом бить нещадно, больно, в зубы и в кровь. Шоб дальше не выё@ывались, знали своё место и не ставили перед собой задач, выполнить которые совершенно не в состоянии. А место это - середина пердива, ближе к вылету. Я уже писал, шо 2 место Кривбасса это удачный календарь в начале сезона плюс невероятная пруха, ну а дальше будет мордой об газон. И это только начало. Когда физрук Приходько выпускает своего абсолютно левого сыночка, этого зажуханного мальчика, в стартовом составе на игру с Металлистом, с этими матёрыми бизонами, о чём дальше можно говорить?
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
26.09.2021 в 17:59
Где Маилтон и Риаскос?
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 17:57
aleks68 26.09.2021 в 17:55смотри чмо дырявое чтобы не отыимели твоё .....динамо А теперь обоснуй петух дырявый свой базар ?
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0
-4
avatar
МЕS QUE UN CLUB
26.09.2021 в 17:49
какая боль
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+2
-2
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 17:58
Металлист и воав + юзик 5-0
Ответить
0
-1
prockop4uck (Киев)
26.09.2021 в 17:43
Удивительно, что в заголовок местные спецы не вынесли слово "пенальти". Вот если бы не он,тогда бы Кривбасс...
Ответить
+4
-6
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.09.2021 в 17:44
Что ты мелешь? Пенальти 100%й, какие к нему могут быть вопросы?
Ответить
+4
-3
FC Energy (Новая Каховка)
26.09.2021 в 18:02
Это ирония
+2
-1
avatar
Юрий Иванович (Харьков)
26.09.2021 в 17:42
ПОЛУЧИЛИ по полной кривоногие, жуйте хрен все!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+1
-11
Daddygo (Харьков)
26.09.2021 в 17:46
к чему такая злоба ?
Ответить
+12
-2
QzZza (Харкiв)
26.09.2021 в 18:00
чем тебе Кривбасс насолил?
Ответить
+2
0
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 18:01
Для меня он насолил что там причастны юзик и зеленский. Слава Петру Алексеевичу Порошенко
+1
-5
Ironass (Харьков)
26.09.2021 в 18:02
Зачем ругаешься? Это же наши друзья, хоть и конкуренты.
Ответить
+4
-1
avatar
Ардалион (землянин)
26.09.2021 в 18:11
Дядя Юра, ты дурак?
Ответить
+2
-1
avatar
satellite (Харьков)
26.09.2021 в 17:39
МОЛОДЦЫ!! После Десны и так обыграть Кривбас, больше сказать нечего........
Ответить
+8
-3
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 17:39
зеленскому и юзику привет. Спасибо Металлисту за победу. Хоть я и с Днепропетровской области болел за Металлист. Вы показываете игру премьер лиги
Ответить
+3
-6
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 17:56
Сразу видно два ZEбилла дизлайк влупили
Ответить
+1
-4
FC Energy (Новая Каховка)
26.09.2021 в 17:57
Лайки считаешь, дурачок?
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
26.09.2021 в 17:38
Кривбасс очень слабо. Игра полный примитив. Лонболы на фланг и бегите быстрей. Полузащиты нет. Думается у Приходько старшего будет сегодня секс без вазилина.
Ответить
+3
-1
alexfc (Киев)
26.09.2021 в 17:59
Полесье в матче с Металлистом выглядел получше.
Ответить
+4
0
Ironass (Харьков)
26.09.2021 в 18:04
Ну, там и результат другой :) Но, задаётся мне, в бедах Кривбасса виновата Десна. Хлопцы почувствовали запах крови ...
0
0
zhytomircity (Житомир)
26.09.2021 в 18:20
Ага, глянь на счёт с Оболонь.
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.09.2021 в 17:36
Металлисту спасибо что теперь надеюсь у нас будет новый нормальный тренер.
Ответить
+3
-1
Daddygo (Харьков)
26.09.2021 в 17:40
Неужели этот так уж плох ? Вы идете на уверенном втором месте, а металлист... в него денег вложено больше, это уже команда для премьер лиги, способная бороться за зону еврокубков.
Ответить
+1
-2
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.09.2021 в 17:45
Уже на третьем по потерянным. И да, этот плох. Максимально плох!
+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.09.2021 в 18:00
Навіть на четвертому - після Оболоні і Альянса.
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
26.09.2021 в 17:33
По пенальти, кто же виноват этому полену, что он не умеет держать руки при себе. Красная чистая...
Ответить
+3
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.09.2021 в 17:32
Думаю, що Металіст наступного року в прем'єр-лізі цілком може конкурувати за друге місце в боротьбі з Шахтарем!
Ответить
+8
-3
Соколов (Никополь)
26.09.2021 в 17:41
Ну не с первого сезона, но то что они будут бороться за еврокубки это факт
Ответить
+1
-3
aleks68
26.09.2021 в 17:55
смотри чмо дырявое чтобы не отыимели твоё .....динамо
+1
-5
Fontango (Kharkov)
26.09.2021 в 17:32
Разгромом Кривбасса, удивлен!!! Кривые, вы что творите? Ну не до такой же степени...0-5, это вообще жесть!!! печаль-печальная!!!!
Ответить
+6
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.09.2021 в 17:35
Абсолютно предсказуемый и прогнозируемый результат
Ответить
+2
-3
zhytomircity (Житомир)
26.09.2021 в 17:38
Посмотри как Полесье закончило.
Ответить
+5
0
alteza1968 (Харьков)
26.09.2021 в 17:28
Разгромом Кривбасса удовлетворен!!! Спасибо Металлист!!!Мужики, так Держать!!!
Ответить
+4
-5


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