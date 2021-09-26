В Первой лиге хозяин один. Кривбасс - Металлист 0:5

Всё закономерно, всё правильно. Фраеров надо бить и притом бить нещадно, больно, в зубы и в кровь. Шоб дальше не выё@ывались, знали своё место и не ставили перед собой задач, выполнить которые совершенно не в состоянии. А место это - середина пердива, ближе к вылету. Я уже писал, шо 2 место Кривбасса это удачный календарь в начале сезона плюс невероятная пруха, ну а дальше будет мордой об газон. И это только начало. Когда физрук Приходько выпускает своего абсолютно левого сыночка, этого зажуханного мальчика, в стартовом составе на игру с Металлистом, с этими матёрыми бизонами, о чём дальше можно говорить?