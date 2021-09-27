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Милевский: Легенды - это Шевченко, Ребров и Шовковский. А мы так - после них

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(2 голосов)

Форвард прокомментировал свое решение о завершении карьеры

Милевский: Легенды - это Шевченко, Ребров и Шовковский. А мы так - после них

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, в какой момент принял решение завершить карьеру.

"Это решение было принято давно. И Панков, и родители мои знали об этом. Мы прекрасно понимали, что после "Миная" это будет уже окончание... Просто об этом объявили спустя несколько дней после этого видео.

Как бы не было уже тяжело, но без футбола все равно очень сильно скучаю.

Мы вылетели из УПЛ. У меня была опция, что в случае вылета команды – я автоматически ухожу. Это жизнь. Эпоха уходит, эпоха приходит, я к этому нормально отношусь. Нелегко уходить из футбола.

Легенда? Легенды — это Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так — после них. Рекорд Селезнева? Я как раз говорил с Жекой. Спросил — побьешь рекорд по голам в чемпионате Украины? Он сказал, что будет тяжело, переживает. У меня никогда рекордов особых не было", - сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
27.09.2021 в 14:18
Ты тоже легенда. Просто другого плана - легенда кабаков.
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0
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Ураган (Запорожье)
27.09.2021 в 13:36
Тебя будут помнить долго! Ты был яркой искоркой в футболе. А на остальное не обращай внимание. Удачи! Жизнь ещё впереди!
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